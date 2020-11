Don d’organes – «C’est très bien que le Conseil fédéral nous suive» Le gouvernement va dans le sens de l’initiative pour le don d’organes et veut un consentement présumé. Les initiants sont ravis mais ne retirent pas leur texte. Julien Culet

Transplantation Un rein est transporté dans une glacière en vue d’une opération au CHUV, le mardi 15 septembre 2020 à Lausanne. La réforme a pour but d’augmenter le nombre de transplantations d’organes. KEYSTONE

Les partisans de l’initiative «Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes» ont remporté une victoire ce mercredi. Le Conseil fédéral appelle le parlement à rejeter le texte et propose un contre-projet indirect, mais celui-ci constituerait une belle avancée pour les initiants. Car, comme eux, les sept Sages veulent que le don d’organes fasse l’objet d’un consentement présumé. La différence? Le gouvernement souhaite que les familles aient leur mot à dire. La réforme serait également inscrite dans la loi et non dans la Constitution.

Pour Julien Cattin, président du comité d’initiative, c’est une belle réussite. «C’est très bien que le Conseil fédéral nous suive. Cela va dans le bon sens», réagit-il. Un retrait du texte serait toutefois encore prématuré. «Nous attendons de voir ce que les Chambres décideront vis-à-vis de ce contre-projet indirect. Mais, sauf accident, les parlementaires devraient l’accepter», espère le responsable. L’initiative «Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes» avait été déposée en 2019, munie de plus de 145’000 signatures, par la Jeune Chambre Internationale (JCI) Riviera.