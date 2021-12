Prévisions météorologiques – «C’est un début d’hiver prometteur» Il pourrait tomber jusqu’à 40 cm de neige en altitude la semaine prochaine. Le point avec le météorologue Nicolas Borgognon. Gabriel Sassoon

Des averses et des giboulées sont prévues en Suisse romande jusqu’à mardi. Pierre Albouy

L’hiver est bel et bien arrivé, les abondantes chutes de neige de ces derniers jours se sont chargées de le rappeler. Entre vendredi et samedi, il est généralement tombé de 20 à 40 cm de neige vers 1800 m d’altitude et 50 à 70 cm au-dessus de 3000 m, selon MeteoNews. Les flocons se sont aussi invités en plaine, en Valais, avec 10 cm mesurés à Sion et 18 cm à Viège. Et ce n’est pas terminé.