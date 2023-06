Compétence universelle – «C’est un grand jour pour la justice suisse et internationale» La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a condamné jeudi l’ex-rebelle libérien Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité. Une première en Suisse. Virginie Lenk

Alieu Kosiah lors de l’audience au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, en janvier 2023 CIVITAS MAXIMA/JP KALONJI

«Je rends hommage à la quête de justice héroïque des victimes libériennes, abandonnées par leur gouvernement, qui ont cru en la justice et ont littéralement traversé les mers, une épidémie et une pandémie pour l’obtenir en Suisse. C’est un grand jour pour elles, mais aussi pour la justice suisse, la justice internationale et pour le Liberia.» Les mots d’Alain Werner à l’annonce du verdict, ce vendredi à Bellinzone, sont ceux d’un avocat soulagé et témoin heureux d’une décision historique de la justice suisse: la première condamnation pour des crimes contre l’humanité.