Fin du masque à l’école – «C’est un gros soulagement pour les profs et les élèves»

«C’est un gros soulagement pour les profs et les élèves»

Les élèves et les enseignants ont retrouvé le plaisir des cours sans masque.

La levée de presque toutes les mesures sanitaires annoncée mercredi par le Conseil fédéral a été largement saluée par la population, les partis politiques et les milieux économiques. Le lendemain, les enseignants et les élèves ont aussi pu tomber le masque pour la première fois depuis longtemps.

«C’est un gros soulagement pour tout le monde», se réjouit Lucie Lobsiger, enseignante en première et deuxième primaires dans l’Établissement primaire d’Orbe et vice-présidente de la Société pédagogique vaudoise. «Mes jeunes élèves ont entre 4 et 6 ans, donc la plupart ne portaient pas de masque. Mais ce n’était pas toujours facile pour eux d’être en face d’enseignants qui avaient le visage à moitié caché.»