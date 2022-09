Globe terrestre – C’est un mystère, la rotation de la Terre s’accélère Si le phénomène perdure, il faudra retirer une seconde intercalaire. Mais les géants du web s’y opposent. Pascal Gavillet

L'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA a capturé une vue unique de la Terre depuis le point de vue du vaisseau spatial en orbite autour de la lune. NASA

Il y a parfois des phénomènes qu’on n’explique pas et qui demeurent mystérieux. Comme celui de la rotation de la Terre, qui s’accélère. Sans que personne ne sache pourquoi. La Terre tourne de plus en plus vite et les jours sont censés, dans cette logique, raccourcir de plus en plus.