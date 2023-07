Sommet de Vilnius – «C’est un test de résistance pour la robustesse et l’unité de l’OTAN» Ce mardi s’ouvre, pour deux jours, la réunion très attendue des leaders de l’Alliance atlantique. La moindre faille sera exploitée par Moscou. Andrés Allemand Smaller

Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, a fait l’impossible pour tenter de lever le blocage turc à l’adhésion de la Suède, qui donnerait une image de cohésion au sein de cette alliance militaire réunissant 31 pays. GETTY IMAGES

Quel symbole! C’est à Vilnius, la capitale lituanienne, à seulement 35 km de la Biélorussie et 180 km de l’enclave russe de Kaliningrad, que s’ouvre ce mardi le sommet de l’OTAN, qui réunit pour deux jours les leaders de la grande alliance militaire occidentale. «Une occasion idéale pour afficher l’unité de l’alliance face à l’agression de la Russie en Ukraine. Mais le sommet a également des objectifs majeurs à atteindre. Les résultats de ces derniers constitueront un test de résistance pour la robustesse et l’unité de l’OTAN», prévient Camille Grand, qui fut secrétaire général adjoint de l’organisation avant de rejoindre, en novembre dernier, le centre de recherches European Council on Foreign Relations. Quels objectifs? En voici trois.