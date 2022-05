Ordre d’expulsion suspendu – «C’est une très bonne nouvelle pour les gens du voyage» Installées sur une propriété privée à Bussigny, 60 caravanes ont recouru contre l’ordre d’expulsion émis par la préfecture. Fait inédit, celui-ci a été suspendu par la justice. Chloé Din

En mars, une dizaine de caravanes s’est installée à Bussigny sur une propriété privée. Une rare décision de justice a suspendu leur expulsion. Depuis, le village a grossi pour atteindre 60 véhicules. Selon la police, sa présence ne cause pas de problèmes, malgré les amalgames ventilés sur les réseaux sociaux. Jean-Paul Guinnard

Depuis début mars, un village de caravanes s’est niché tout près de l’autoroute, à Bussigny. Et il ne passe pas inaperçu. Entre les arbres et les immeubles avoisinants, 50 à 60 véhicules quadrillent le bitume d’un parking, aussi blancs que rutilants. Sur place, on découvre un hameau propret, où les habitants papotent à l’ombre des auvents pendant que les enfants jouent dans les allées.