Justice suisse

Stupeur et effondrement

Ainsi donc la justice suisse serait «sur le point de s’effondrer» à cause d’une «surcharge du système» («24 heures» du 24 juillet).

Dès lors, que racontent de la justice suisse les recours successifs jusqu’au Tribunal fédéral du Ministère public genevois contre la jeune sentinelle du climat qui avait dessiné à la peinture rouge délébile sur les murs de la depuis déchue Credit Suisse? Ce très zélé MP recourant, en effet, contre l’acquittement, la Cour de justice genevoise ayant reconnu l’état de nécessité justificatif; puis ce toujours très scrupuleux MP recourant, en effet, parce que l’estimant «excessivement clémente», contre l’amende de 100 francs, ladite Cour ayant considéré le motif honorable.

Dès lors, qu’exprime de la justice suisse ce déploiement de moyens du Ministère public de la Confédération: analyse forensique, perquisitions, auditions et enfin condamnation de trois jeunes sentinelles du climat pour leur appel à la grève militaire, que le Tribunal pénal fédéral vient d’acquitter? Parce que jugeant qu’«appeler à ne pas aller au service militaire ou à ne pas payer la taxe, par éthique, morale, responsabilité écologique et sociale» relève de la liberté d’expression.

Dès lors, que dit de la justice suisse ce constat de Transparency international (RSR, 13 janvier 23): «Les entreprises impliquées dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent ne sont que très rarement condamnées au pénal en Suisse. Les négligences des ministères publics jouent un rôle déterminant»?

Dès lors, chaque citoyen de s’inquiéter, très sérieusement: en Suisse, la loi est-elle appliquée à géométrie variable? Et de se questionner, tout aussi sérieusement, sur les compétences, la capacité de discernement et l’indépendance de la justice, en particulier des ministères publics, n’est-ce pas?

Christine Moichon, Prilly

2e pilier

Hommage au père de l’AVS

Naissance de l’AVS, il y a 75 ans. Dans le «Journal de Genève» du 24­avril 1942, il est écrit: «Charles-Frédéric Ducommun, ce prophète de la paix sociale, sera le père des assurances sociales.» Il joue un rôle essentiel, même si une institution comme l’AVS ne peut pas n’avoir qu’un père. Après l’échec dans les urnes de 1931, cet homme trouve la bonne formule. Enfin, en 1947, le peuple suisse l’inscrit dans la législation.

Ce «prophète de la paix», secrétaire de l’USS, docteur ès sciences politiques de l’UNIL, est l’auteur d’un vibrant réquisitoire contre la lutte des classes. Il refuse le libéralisme aveugle de la droite et le corporatisme prôné par les fascistes. C’est la guerre. Il prône le coopératisme. Selon sa formule, il veut unir les hommes par leur sommet. Le socialiste sera plus tard directeur du personnel chez Nestlé puis chez Swissair. Il terminera sa carrière comme directeur général des Postes.

Il explique dans la «Revue syndicale suisse» de septembre 1940 comment créer de l’AVS: «L’idée qui a germé dans le mouvement syndical de transformer les caisses de compensation pour perte de gain en une caisse d’assurance-vieillesse et survivants a fait son chemin… Il s’agit donc de passer aux réalisations et le plus tôt possible de façon que l’habitude de sacrifier 2 + 2% du salaire ne subisse aucune interruption […]. L’esprit d’entraide qui anime nos concitoyens à l’égard des mobilisés doit être simplement orienté vers l’aide aux personnes âgées […]- Cette communauté de sort constitue un élément moral de premier ordre pour la cohésion nationale.»

En 1947, une AVS minimum est instituée. Malgré les améliorations apportées ultérieurement, elle ne répond toujours pas à son objectif constitutionnel. Les gérants du 2e pilier empochent 20% des cotisations de leurs institutions respectives. Ils ont un pouvoir exorbitant.

Pierre Aguet, Vevey

Soins médicaux

Quand un hôpital sonne à la porte

Vous n’allez pas bien. Angoisse. Que faire? Contacter votre médecin? Il n’est pas forcément disponible. Ah oui! Il y a le médecin de garde. Mais pour la nuit, uniquement. Et même: vous téléphonez. Vous devrez d’abord subir un interrogatoire plutôt dissuasif, mené par une infirmière. Et si un médecin se présente, ses moyens d’intervention sont plutôt limités. Par sécurité, la probabilité est forte qu’il vous conseille de vous rendre aux urgences.

Les urgences: submergées par des consultations relevant de la bobologie. Faute d’une intervention efficace à domicile. Ou alors d’un rendez-vous rapide avec un médecin généraliste. Est-il alors possible de faire mieux? Oui. Imaginez: vous contactez un cabinet de groupe, un médecin étant toujours disponible. Pas de questionnaire intrusif. Un médecin se présente, rapidement chez vous. C’est alors comme l’hôpital qui sonne à votre porte.

C’est qu’il est bien équipé, ce médecin. De quoi faire une prise de sang, par exemple, de procéder à une multitude d’examens, par ultrasons par exemple, des prestations que l’on peut qualifier de pré-hospitalières. Bien sûr! Ce médecin ne dispose (pas encore?) d’un scanner portatif mais il vous orientera rapidement vers un institut de radiologie.

De telles prestations peuvent largement contribuer à désengorger les urgences et à éviter des hospitalisations. Les technologies médicales sont de plus en plus miniaturisées, transportables. Cette solution d’avenir existe. Il s’agit d’un cabinet pionnier d’une amélioration substantielle des interventions médicales à domicile. On ne peut qu’espérer que de telles initiatives soient soutenues par les pouvoirs publics et les milieux médicaux, FMH, en particulier.

Martial Gottraux, Moudon

Manifestation

Que faisait Alain Berset à la Street Parade?

Quel message envoie à notre jeunesse le président de la Confédération suisse en assistant à la Street Parade de Zurich? «Froufrou en plumes» rouge autour du cou, un cigare à la bouche et une canette de bière à la main, le tout avec un grand sourire aux lèvres: triste fin de règne.

Adalbert Martin, Ovronnaz

Prix du livre

Une différence inacceptable

J’ai récemment payé un livre 13 fr. 20 dans une librairie lausannoise, alors qu’en euro son prix était de 7 euros 70. Quand on sait le taux de change entre les deux monnaies en ce début du mois d’août, il y a de quoi se révolter.

Comment peut-on continuer d’accepter cette situation qui prévaut depuis trop longtemps en Suisse? Qui se met tout cet argent dans ses poches?

Ariane Staudenmann, Pully

Écrivez-nous

Votre opinion nous intéresse. Envoyez votre lettre à courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à 24 heures, av. de la Gare 33, case postale 585, 1001 Lausanne. Le texte doit être concis (au maximum 1700 signes, espaces compris), signé, et comporter une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit réagir à un article publié dans nos colonnes ou participer à un débat d’actualité.

La publication se fait à l’entière discrétion de «24 heures». La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les lettres trop longues. Les lettres ouvertes ne sont pas acceptées ni les réactions à des articles parus ailleurs que dans nos colonnes. Les textes diffamatoires seront écartés.

