Nos propres lois entravent la transition énergétique

La transition énergétique est indispensable, mais elle se heurte à d’importants obstacles en raison des lois fédérales sur l’électricité, en particulier le monopole du réseau électrique, ce qui entrave les efforts des secteurs privé et public. Il est paradoxal de constater que la Confédération doive envisager une véritable usine à gaz pour faire face à la fermeture des centrales nucléaires et à une éventuelle pénurie d’énergie, cela parce que le parlement fédéral traîne à libéraliser le réseau électrique.

Saint-Prex a investi 1,1 million dans des projets de panneaux solaires, ce qui nous permettra de passer d’une production propre de 3 à 15% pour les besoins de nos installations et bâtiments communaux. L’énergie produite est consommée sur place ou dans un réseau de consommation propre.

Notre Commune dispose de nombreuses surfaces dispersées sur son territoire, mais les sites ont très peu d’autoconsommation. Comme le réseau électrique est un monopole en Suisse, elle a deux options: construire ses propres lignes électriques pour les relier ou injecter la production à 18 centimes dans le réseau et la racheter à 36 centimes sur un autre site du territoire (chiffres de 2023). Personne n’acceptera d’investir dans de telles circonstances.

Le parlement débat actuellement d’une adaptation du cadre législatif, notamment en introduisant le concept de Communauté Électrique Locale (CEL).

Cela permettrait le transport de la production propre entre des sites éloignés en profitant des infrastructures existantes sur le territoire de la Commune. Cette libéralisation du réseau est indispensable et urgente pour utiliser le potentiel photovoltaïque au maximum. Nous devons inciter et convaincre le parlement actuel de passer ce paquet de mesures encore dans cette législature, au risque, sinon, de perdre une année.

Jan von Overbeck, municipal, Saint-Prex

Aéroport de la Blécherette

Des attaques à répétition qui fatiguent

Je suis stupéfait des propos d’élus lausannois concernant les méfaits de l’important trafic des avions à la Blécherette. Il s’agit d’environ 30’000 mouvements par année! Aux deux extrémités de la piste (avenue du Grey et route des Plaines-du-Loup), ainsi que l’autoroute au nord, c’est par jour des milliers de véhicules qui circulent vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

L’activité aéronautique est limitée (8-20 h), et cela en été; dès que les jours raccourcissent, l’arrêt des activités est trente minutes après le coucher du soleil. Cherchons l’erreur ou les poux dans la paille! Des riverains, il y en a partout, pourtant on ne donne crédit qu’à ceux qui se sont installés autour de la Blécherette! Et pourtant il y a ceux qui bordent l’autoroute, il y en a aussi de nombreux le long des voies CFF, et c’est aussi vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et la nuit les convois marchandises sont particulièrement bruyants. Alors un peu de crédibilité!

Toutefois, ce qui me dérange le plus, c’est de prétendre que la Ville subventionne quelques privilégiés alors qu’elle encaisse, selon les propos de l’article, 60’000 francs par année de droit de superficie.

Pour rappel, la Blécherette a été plébiscitée par la population lausannoise; lors d’un autre scrutin, cette même population a refusé la création d’un local d’injection et pourtant vous l’avez imposé aux contribuables pour plusieurs millions par année. J’ai même entendu qu’un deuxième était envisagé. Est-ce pour la population? J’ose à peine me poser la question; la population lausannoise est-elle si dépendante aux produits nocifs? Vous n’avez pas d’autres problèmes importants à régler à Lausanne que ces chicanes à répétition contre la Blécherette? Robert Besançon,

Romanel-sur-Lausanne

Faune

De bien nobles mots pour évoquer le loup

Une page entière et un éditorial consacré au loup dans «24 heures» (édition du 3 juillet), ça interpelle.

D’éminents spécialistes nous parlent de la situation en utilisant de nobles expressions, comme «chercher les nuances», «des rumeurs tenaces», «situation difficile à lire», «de régulation accidentelle» et «on ignore encore beaucoup», tout ce blabla pour nous dire que la population augmente. Que «Boule d’or» s’est accouplée avec «Alpha Roméo» et que bien qu’il soit originaire d’une population différente, elle a quand même fait des petits.

Pour «observer, essayer de comprendre et assurer le suivi», deux postes de travail supplémentaires sont créés, alors qu’on manque de personnel dans bien d’autres domaines plus importants. Quatre millions de francs supplémentaires ont été investis dans l’urgence pour des mesures de protection et sont d’ores et déjà épuisés. Des dépenses nouvelles dont on peine à trouver une quelconque utilité, alors que notre ministre Keller-Sutter veut économiser dans tous les secteurs, dont notamment l’AVS, les rentes de veuves, etc., en raison de dépenses incontrôlées durant le Covid.

En conclusion, on peut lire que si l’on écoutait mieux les biologistes, on saisirait les «nuances» qui nous manquent pour connaître le Jura. Pour ma part, je me réfère au biologiste très connu des Grisons qui écoute les éleveurs et la population, et reconnaît sans détour que nous avons un pays trop petit pour une telle population de loups.

Avec toutes ces bêtes attaquées qui agonisent dans d’atroces souffrances dans tout le pays, il est difficile pour nous paysans de lire ces lignes, qui prétendent de manière rassurante qu’«aucun des scénarios catastrophes ne semble se dessiner pour l’heure». Que faut-il encore?

Ulrich Kämpf, Le Brassus

Chômage

Quand les Suisses s’expatriaient

Peu de gens savent que, dans les années 1930, la Suisse avait un taux de chômage trois fois plus élevé qu’actuellement. Cela amena de nombreux Suisses à s’expatrier, notamment en France. Après son apprentissage, mon père fut prié par sa banque de se trouver un autre emploi.

Ma mère, après son premier emploi à Berne en tant que nurse qualifiée, fut elle aussi obligée de trouver un emploi à l’étranger. Pour eux, ce fut le cas à Paris, où la colonie suisse était extrêmement importante. C’est dans ce cadre qu’ils se rencontrèrent et y passèrent une bonne partie de leur vie.

René Keller, Montreux

