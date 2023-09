Climat

Comme une révolte de la Terre

On a tout dit sur le climat, mais on pourrait aussi imaginer que ce soit la révolte de la Terre!

Révolte contre cette population mondiale qui ne cesse de croître et qui l’épuise chaque jour un peu plus. Révolte contre ce trafic maritime avec ces porte containers géants qui polluent outrageusement la planète avec leur fuel pourri et détaxé; ceux-là mêmes qui ont favorisé les délocalisations à l’autre bout du monde, qui ont détruit le tissu social occidental, pour accroître les profits et enrichir des actionnaires peu regardants sur les effets de leurs investissements.

Révolte encore, contre cette déforestation outrancière en Indonésie et au Brésil, où d’immenses forêts primaires ont disparu en deux décennies, pour faire place aux cultures d’huile de palme, de maïs et de soja, destinées à l’élevage intensif et la bouffe industrielle.

Révolte toujours contre cette transition énergétique menée aux pas de charge, sans analyse des conséquences; contre le béton des éoliennes et leurs structures hideuses dispersées dans la nature, contre ces matières rares qu’on en extrait pour des piles qu’on présente comme une alternative verte.

Révolte enfin contre le monde numérique avec ses gigantesques «data centers» et ses réseaux sociaux futiles, premier consommateur mondial de Gigawatts, parfois issu du charbon, pour une utilité discutable, pour le simple plaisir narcissique de s’afficher aux yeux du monde.

Bernard Ramuz, St-Légier-La Chiésaz

Aménagement du territoire

La population sait ce qu’elle se veut

Concerne la réflexion de Marc-Olivier Buffat «Pénurie de logements: échec et LAT!» («24 heures» du 28 août).

Le député PLR remet gravement en question les droits démocratiques de la population en matière d’aménagement du territoire.

Parce que les habitants de Crissier et de Montreux ont refusé les plans de quartier qui leur étaient soumis, M. Buffat veut supprimer le droit des habitants d’une commune, voire les droits d’un Conseil communal, de s’opposer aux «décisions stratégiques prises au niveau fédéral ou cantonal». Or, en termes d’aménagement du territoire, les décisions stratégiques en question ont été prises par le peuple suisse qui a soutenu par 62,9% des voix la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) à laquelle s’attaque M. Buffat.

Contrairement à ce qu’il prétend, ce n’est pas la LAT qui est à l’origine de la pénurie de logements, mais la volonté des milieux politiques et économiques d’une croissance continue de la population. Non, le peuple n’est pas stupide au point qu’on doive le museler. Trop de fois (Montreux, Vevey, Chexbres, Lausanne, Iseneau, etc.), des citoyens ont dû remonter jusqu’au Tribunal fédéral pour faire annuler des projets qui violaient le droit en vigueur avec la bénédiction des autorités cantonales.

Non, le peuple n’est pas stupide. Il ressent simplement le besoin de se réapproprier son territoire et ne veut plus en confier la gestion aveuglément à des fonctionnaires ou des politiciens déconnectés de ses besoins.

Trop rares sont les autorités communales qui, comme celles de Renens, ont le courage de décider de mettre fin à la densification de leur commune et de renoncer à de nouvelles constructions. Il est temps que les autres communes suivent son exemple pour mettre fin à la fuite en avant que nous connaissons depuis trop longtemps.

Claude Curchod, Lausanne

Blonay-St-Légier

Un projet urbanistique exemplaire

Peu d’entre nous connaissent «En Praz Grisoud», cette belle parcelle proche du cœur de Blonay que le zèle de nos urbanistes régionaux et cantonaux a classée en «zone centre» (à densifier).

Soucieuse de préserver son caractère arborisé et verdoyant, notre Municipalité a obtenu des constructeurs de multiples concessions dont la préservation définitive d’un tiers de la surface, ce qui réduit d’autant le nombre d’immeubles (de 12 à 8). Elle a insisté sur l’accessibilité publique du site, la protection des grands arbres, la récolte des eaux pluviales et la production d’électricité. Les accès sont desservis par les transports publics, les parkings enterrés et la garderie prévue. Elle a même obtenu un droit temporaire de préemption et prélocation pour les habitants de la commune.

Notre Municipalité a finalement proposé le plan d’affectation au Conseil communal qui l’a majoritairement adopté, tout en souhaitant que la population confirme son choix. Le 24 septembre prochain, il nous sera donc demandé d’accepter la décision de nos autorités.

Même si, comme plusieurs, je peux m’inquiéter de la prolifération générale de nouvelles constructions, la qualité du projet soumis laisse bien augurer des principes qui gouverneront le prochain plan d’affectation communal.

Éric Rochat, St-Légier-La Chiésaz

Santé

Lausanne en perte de vitesse pour ses séniors

Concerne l’article «Le fitness pour aînés, du tintebin aux engins» («24 heures» du 26 août).

Le lecteur apprend que la Ville de Renens a organisé du fitness conçu pour les personnes âgées, offrant des réglages adaptés et un suivi personnalisé de chaque utilisateur. Créée par la Fondation Primerose, située au cœur de Renens, une salle de fitness est désormais ouverte aux personnes de plus de 65 ans à petit prix puisque le lecteur apprend également que la séance entre 30 à 45 minutes coûte 3 à 5 francs.

Il serait bien que Lausanne organise également pour ses séniors, pour une somme modique, un lieu situé au cœur de la ville où ils puissent venir faire de la gymnastique, sports que tous les médecins recommandent vivement pour un vieillissement harmonieux, bref qu’on s’inspire du même modèle de Renens, commune qui chouchoute ses séniors!

Martine Desarzens, Lausanne

Guerre en Ukraine

Que faire si le conflit venait à toucher notre pays?

Dans une situation géopolitique incertaine, nos élus se permettent d’accueillir un nombre croissant de personnes, principalement d’Ukraine. Si vraiment il y a un danger, l’utilisation d’armes encore plus létales entre les protagonistes n’est pas à exclure, ce qui pourrait pleinement justifier l’emploi d’abris pour la population suisse. Quel sera alors le choix du Conseil fédéral dans un tel cas?

C’est tout de même paradoxal qu’en cas de besoin, il faudra prendre une décision pour abriter sa propre population.

André Python, La Tour-de-Peilz

Écrivez-nous

Votre opinion nous intéresse. Envoyez votre lettre à courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à 24 heures, av. de la Gare 33, case postale 585, 1001 Lausanne. Le texte doit être concis (au maximum 1700 signes, espaces compris), signé, et comporter une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit réagir à un article publié dans nos colonnes ou participer à un débat d’actualité.

La publication se fait à l’entière discrétion de «24 heures». La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les lettres trop longues. Les lettres ouvertes ne sont pas acceptées ni les réactions à des articles parus ailleurs que dans nos colonnes. Les textes diffamatoires seront écartés.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.