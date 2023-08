Environnement

La Terre suffoque, mais rien ne bouge

La société d’aujourd’hui semble comme pétrifiée par un mal sournois dont elle connaît les causes mais qu’elle ne peut ou ne veut pas affronter, de peur de perdre des privilèges qu’elle estime légitimes et inaliénables! Oui, une véritable comédie dramatique se joue! La planète Terre suffoque des multiples maux causés par ses habitants, elle ne se prive pas de nous le faire savoir par de nombreux signaux. En réponse, des mesurettes consenties du bout des lèvres…

La froide vérité est que la course en avant poursuit allègrement son chemin… C’est la quête permanente du profit et des plaisirs, ces deux éléments étant souvent liés! Car que voit-on?

Toujours pléthore de grosses bagnoles: des motos, beaucoup trop; des autoroutes constamment surchargées; des bouchons interminables; le ciel encombré d’avions; les mers polluées par des bateaux de croisière et des cargos de plus en plus gros et de plus en plus nombreux; davantage de projets de canons à neige; des «véhicules» électriques en tous genres un peu partout; l’omniprésence des smartphones; adeptes de la fête perpétuelle, des foules immenses et compactes qui béatement se trémoussent dans des festivals ou autres lieux, et des localités qui bétonnent à tout va, etc. Bref, la sempiternelle prédominance des excès.

Mais oui, comme avant la pandémie, sinon plus!

Joli monde d’insouciance temporairement peiné lorsque survient une catastrophe; mais le chagrin s’oublie… Heureusement, en Suisse, et grâce à notre hymne national, on garde toujours l’espoir, «l’espoir d’un plus beau jour le retour». Michel Hangartner, Vallorbe

Économie

Apple,sa pomme et la justice

Après avoir gagné des milliards en condamnant les délits de nos banques, les États-Unis ont trouvé un nouveau moyen d’affaiblir les économies des autres pays: l’imposition des droits des marques états-uniennes.

Ainsi, la société Apple revendique avec succès l’usage exclusif de l’image de la pomme, les juges se laissant convaincre par toutes sortes de pseudo-arguments juridiques que cela n’empêchera pas le consommateur de se régaler de ces fruits à l’avenir.

La Suisse est un des derniers pays à n’avoir pas encore accepté officiellement et définitivement l’exigence d’Apple. Apparemment, toute l’Europe a déjà baissé les bras. Quelle perspicacité! L’«aplaventrisme» européen devant la puissance d’outre-Atlantique est une source intarissable d’admiration. Gare à nous si nos tribunaux n’obtempèrent pas rapidement! Apple interdira l’usage de ses jouets au peuple des bergers.

Bientôt, un Américain fondera une société «Prune» et réclamera l’application des mêmes directives à sa marque. Les fabricants de confitures ne pourront plus illustrer leurs jattes avec des photos de prunes sans payer des droits au quidam, et chaque fois que quelqu’un dira «Je l’ai fait pour des prunes», il devra s’annoncer à la Société suisse des droits d’auteur. «C’est bien fait pour ta poire!» sera bientôt taxé aussi grâce aux droits de la société «Poire» enregistrée à South City, au Kentucky du Nord, tandis que l’usage du mot cerise ou la photo d’un abricot enrichiront les sociétés correspondantes au Texas ou au Delaware.

Quand ils auront épuisé les noms de fruits, ils pourront lancer ceux d’animaux: chat, hirondelle, et particulièrement bénéfique pour nous Suisses, vache. Félicitons les élites qui s’extasient devant ces manœuvres en louant les progrès des droits intellectuels.

Richard Lecoultre, Rolle

Éoliennes

Ces précieuses éoliennes du Jura

Concerne le courrier des lecteurs «Du bling-bling éolien sur les crêtes du Jura» («24 heures» du 7 août).

Les références à Charles Ferdinand sont d’un autre temps. Le XXe siècle est mort et le feu de bois qui crépitait dans les cuisines est éteint. Mes quelques arguments auront-ils le poids d’occulter l’obsession des «étoiles filantes des crêtes du Jura»? Si nos éoliennes coûtent cher, elles permettent de diminuer le bénéfice du 2e trimestriel 2023 de la compagnie pétrolière publique saoudienne Aramco, bénéfice de «seulement» 30 milliards de dollars, que nous finançons tous. Elles participent à la diminution de la pollution dégagée par le raffinage et le transport de milliards de barils de ce liquide trop précieux pour le gaspiller dans nos bagnoles thermiques.

Les six éoliennes à proximité de Sainte-Croix produiront, sans perte significative, l’équivalent de la consommation de 6100 ménages (industries et ménages compris). Les pertes de transport et de distribution 2022 en Suisse représentent 4190 GWh, soit 7% de la consommation du pays, pertes dans des kilomètres de fils électriques supportés par des centaines de pylônes de lignes haute tension qui défigurent par exemple le Valais, (Tiens! Personne ne s’en offusque).

Dans vingt-cinq ans, le paysan, qui aura loué son terrain, recouvrira la base de béton de la vieille éolienne, dont nous n’aurons peut-être plus besoin, par 60 cm de terre végétale. Et alors? Je ne sais qui a écrit: «Il est très difficile d’adhérer à un truc qu’on ne comprend pas.»

René Ulrich, Mont-la-Ville

Agriculture

Ces plantes dites envahissantes

On est dans la mouvance des plantes dites envahissantes, alors que c’est surtout l’homme qui envahit la nature, et se donne en plus le droit de juger ce qui est acceptable ou non (avec une Municipalité qui nous dit ce que l’on ne doit plus planter dans nos jardins, seulement pour des raisons «esthétiques»). Il y a beaucoup de plantes alors que l’on devrait éradiquer à cette aune: rosier, blé, maïs, riz, tabac (que l’on subventionne, et mauvais pour la santé), soja, et j’en passe, toutes étrangères à nos régions. Même la patate, sud-américaine!

En France voisine, 60% des surfaces irriguées sont consacrées au maïs, plante tropicale standardisée par l’industrie agroalimentaire qui exige de l’eau au pire moment, pour maximaliser les rendements, surtout pour les besoins du bétail.

Donc cela est fait dans un esprit étroit, le «profitable», qui définit les critères acceptables ou non, pour protéger quoi? Seulement ce dont nous avons l’habitude, rien de plus génial, et notre petit univers quotidien! Que serions-nous devenus sans ces apports?

Virgile Woringer, Lausanne

Fête nationale

Et les insignes du 1er Août?

J’ai été surprise, si ce n’est choquée, en voyant que, sur les photos publiées tant dans votre journal que lors de son allocution télévisée du 1er Août, Monsieur Alain Berset, président de la Confédération, ne portait pas l’insigne officiel qui célèbre notre fête nationale. Il en est d’ailleurs de même pour les journalistes et présentateurs de la RTS. Pour quelle raison? La mode aurait-elle changé?

Ces personnes, au moins, ne devraient-elles pas montrer l’exemple et affirmer l’union qui caractérise notre pays?

Marinette Nicollin, Yverdon-les-Bains

