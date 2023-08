Seniors au volant

Il faut privilégier les cours

Concerne l’article «Seniors au volant: un accident relance le débat» («24 heures» du 18 août).

La page «Point fort» a retenu toute mon attention, d’autant plus que j’ai le permis de conduire pour moto depuis 1954 et pour la voiture depuis 1957. Jadis au service des PTT, j’avais même le permis fédéral et je me sens aujourd’hui encore tout à fait à l’aise sur les routes.Je comprends très bien les propositions de l’avocat de la victime de Nyon. Cependant, avant de devoir prendre des mesures draconiennes par le Service des autos, qui est aussi une surcharge de travail, ne serait-ce pas utile d’encourager chaque automobiliste senior de suivre annuellement le cours qu’offre le TCS pour les seniors?

Ce cours au coût de 120 fr. pour les membres du TCS nous donne une théorie en groupe de deux heures et demie et une heure de pratique par un instructeur. De grande compétence et sérieux professionnel, ces instructeurs ne craignent pas, s’il est nécessaire, de conseiller au chauffeur de déposer le permis. Par mesure de conscience et de rafraîchissement de la mémoire, je prends part à ce cours chaque année.

Durant cette heure de pratique, l’instructeur nous fait circuler en rase campagne, dans les villages, sur l’autoroute, dans les zones à 30 km/h ou zones de rencontres. Puis, à la fin du parcours, l’instructeur peut noter dans son rapport que des points positifs et, dans la rubrique «points à améliorer», il peut faire un trait en disant: «Vous avez tout fait juste, il n’y a rien à améliorer», comme ce fut le cas pour moi, il y a à peine quelques jours. Je vous assure ça donne de l’assurance et est un puissant encouragement de continuer à être un bon conducteur attentif.

Ehrhard Marti, Lausanne

Il y a mieux à faire que la stigmatisation

Vive la stigmatisation! C’était les jeunes conducteurs, puis les motards, et maintenant ce sont les vieux qu’il faudrait éliminer de la route. En matière d’aptitude à la conduite, on n’a jamais été aussi mauvais que maintenant.

Des exemples parmi d’autres: examen de théorie réussi sans aucune connaissance des règles de la circulation, simplement en apprenant par cœur les réponses aux questions d’examen sur une application; passage de l’examen avec une voiture automatique, mais valable pour la manuelle; formation sans une heure chez un professionnel, confiée à des parents qui, pour certains, ne seraient pas capables de réussir un examen (nous sommes le seul pays d’Europe à tolérer ça).

On peut encore noter l’échange de permis selon des accords politiques: j’ai eu plusieurs fois dans mon auto-école des personnes détentrices d’un permis suisse alors qu’elles n’avaient jamais pris place au volant. Dans certains pays d’Europe (UE), il suffit au père de se rendre au Service des autos et d’acheter un permis pour son fils ou sa fille, en le faisant antidater à une date antérieure à son arrivée en Suisse. Il suffit alors de se rendre au SAN pour obtenir en quelques minutes un permis suisse.

Par ailleurs, le cours moto à 15 ans sur une moto à 45 km/h est valable pour le jour où ce jeune passera sur une moto de 200 CV et atteignant 300 km/h. Et j’en passe… Faisons donc passer un examen pratique et théorique à tous les conducteurs tous les cinq ans, par exemple, complété par un certificat médical pour les plus de 65 ans. Ça ne ruinera personne, ça créera un peu de job lucratif pour l’État, et la sécurité routière s’en trouvera certainement améliorée par élimination, sans avoir à continuer avec notre répression digne de l’ex-bloc soviétique.

François Junod, moniteur d’auto-école, Forel (Lavaux)

Une meilleure solution à trouver

Ce que je ne comprends pas, une fois de plus, avec les journalistes, c’est leur façon de mettre en gros titre les problèmes des vieux conducteurs sur une page entière concernant un accident qui s’est produit il y a plus d’une année. On le sait, le problème doit être repris par les Chambres fédérales pour trouver une meilleure solution.

Avec ce triste accident de piéton de l’année passée, il y aura bientôt deux pages de courrier de lecteurs mécontents, dont je fais partie. Se préparer à lâcher un jour son permis de conduire, mais avant cela suivre des cours de rafraîchissement de conduite et de théorie, dit la médecin qui a parfaitement vu le problème de ceux qui veulent ou qui doivent encore conduire sans trop prendre de risques.

Michel Buffat, Lausanne

Culture

Hommage à Jean-Pierre Huser

Enfant prodige, le fils du peintre en bâtiment est devenu artiste peintre. Boulimique de vie, insatiable créateur, il ne s’est pas contenté des arts plastiques pour s’exprimer. Gâté par les muses, fasciné par Bob Dylan, Gainsbourg et son ami Claude Nougaro, il a exploré la musique. Peintre-chanteur ou chanteur-peintre?

Il s’en tapait, Jean-Pierre, l’homme de la terre qui tout seul a tracé son (micro)sillon. Au bord du Léman comme à Paris, ou même dans les universités américaines et les clubs de blues de Boston ou de New York, sans se soucier des modes et des coteries.

Souvent en avance sur son temps, il s’est parfois senti incompris. Mais ne vaut-il pas mieux être bien compris par quelques-uns que mal compris de tous?

Huser avançait, se retournait rarement. Il avait trop de projets pour se reposer sur ses lauriers ou se gargariser du chemin déjà parcouru, des centaines de chansons écrites, des milliers de tableaux peints. Il ne se donnait guère le temps d’être contemplatif, toujours en mouvement, sous peine d’être malheureux.

L’esprit jamais en veille, ce manuel au grand cœur était un spontané, un enthousiaste, un homme d’action qui ne perdait pas son temps dans de stériles réflexions intellectualistes ou conceptuelles. Parfois découragé face à la connerie humaine et l’injustice, aux autorités pointilleuses, il rebondissait toujours, repartait de zéro, fonçait, partait à l’abordage, affrontait courageusement cette vie qui ne l’a pas toujours gâté mais qui lui a forgé un caractère bien trempé.

Ses tableaux comme ses chansons sont des images fortes, qui caressent ou qui cognent, qui célèbrent ou qui dénoncent, qui déplorent et qui espèrent. Des taches, des claques, des mots et des gimmicks, poésie et tendresse, quand Huser peint ou chante, ce sont des rivières d’amour qui déferlent dans les cœurs.

Christian Guhl, Montreux

Street Parade

L’exemple d’un pays de liberté

Quel bonheur de vivre dans un pays ou le président de la Confédération peut assister à une Street Parade en toute liberté, sans avoir des «gorilles» pour le protéger.

Ruth Krenn, Eysins

Écrivez-nous

Votre opinion nous intéresse. Envoyez votre lettre à courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à 24 heures, av. de la Gare 33, case postale 585, 1001 Lausanne. Le texte doit être concis (au maximum 1700 signes, espaces compris), signé, et comporter une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit réagir à un article publié dans nos colonnes ou participer à un débat d’actualité.

La publication se fait à l’entière discrétion de «24 heures». La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les lettres trop longues. Les lettres ouvertes ne sont pas acceptées ni les réactions à des articles parus ailleurs que dans nos colonnes. Les textes diffamatoires seront écartés.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.