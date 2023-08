Mobilité

Le trafic devient une catastrophe à Lausanne

L’évolution et les formes du trafic à Lausanne me paraissent ouvrir des perspectives inquiétantes sous l’angle de la qualité de vie – voire de survie – du piéton.

Dans la chaîne des usagers des voies publiques, le piéton constitue le maillon le plus faible: l’on ne voit jamais un piéton renverser un cycliste; en revanche les piétons y sont exposés aux pires collisions avec trottinettistes ou cyclistes pressés (y compris ceux qui sont alourdis d’une remorque avec deux enfants, exposés d’ailleurs, sur les autres voies, aux gaz d’échappement et éveillés à la découverte du paysage urbain à travers les grillages derrière lesquels ils sont enfermés).

Les espaces ambigus, non marqués, non sanctionnables et du reste sans surveillance, sont dominés de façon barbare par les plus forts, les plus dangereux, soit les véhicules à moteur, les vélos et trottinettes électriques. Juridiquement, ils ne permettent pas de délimiter démocratiquement les droits des usagers. Je me suis fait ramasser comme piéton, il y a deux mois, par une automobiliste sur un trottoir «aplati».

Soulignons pour finir ce scandale de plus en plus intolérable et qui se répète quotidiennement au vu de tous (et notamment des jeunes, à qui un bel exemple de délinquance routière impunie est ainsi donné): les automobilistes qui «brûlent» un feu rouge se font sanctionner sans merci, mais la troupe des cyclistes, elle, imbue de sa bien-pensance écologiste, est hors la loi et passe constamment au rouge sans le moindre contrôle puisqu’ils n’ont pas de plaque d’identification et qu’ils ne sont pas flashés; il y a là une inégalité de traitement du citoyen devant les règles de la circulation qui surprend dans une ville d’obédience rose-verte. Les dispositions annoncées ne vont qu’aggraver cette situation d’anarchie.

Bernard Demont, Lausanne

Caisses maladie

Une proposition sans réponse

Une proposition a été faite pour limiter à 250’000 francs la rémunération annuelle des directeurs des caisses maladie. À ma connaissance, le Conseil national a accepté cette proposition mais depuis on n’en entend plus parler. Mes demandes à Berne restent sans effet, à croire que l’on enterre la proposition jusqu’à ce que les gens l’aient oubliée.

Évidemment, les bonnes excuses existent: les parlementaires ont ces temps d’autres sujets de préoccupation! Mais il est pour le moins choquant que la directrice de SantéSuisse annonce déjà une augmentation de 6,6% des primes de l’assurance de base pour l’an prochain alors qu’elle touche certainement plus de 250’000 francs de salaire.

Elle exige des acteurs de la santé (médecins, pharmaciens, physios, EMS, hôpitaux, cliniques, etc.) des économies sous prétexte qu’ils sont trop rémunérés. Ce qui est également choquant, c’est la publicité que font les caisses maladie avec nos cotisations. Par exemple, à la TV, à 20 h, il y avait en dix minutes trois publicités pour les caisses maladie: une pour Smile, une pour Concordia (comme si c’était elle qui soignait la population) et enfin une pour le Groupe Mutuel, qui sponsorise entre autres la météo.

Que les caisses maladie ne viennent pas prétendre que ces frais sont payés par les assurances complémentaires, ce ne sont que des transferts entre les différents produits d’assurance qui augmentent prétendument les coûts de la santé et justifient des augmentations de cotisations. Mais je n’ai toujours pas de réponse à la question de savoir ce qu’est devenue la proposition de limiter à 250’000 francs le salaire des directeurs des caisses maladie. Qui pourrait me renseigner?

Dr Rudolf Mayer, Pully

Le retour d’une «fausse bonne idée»

Le dogmatisme est l’ennemi de toutes saines réflexions. Osons donc sortir du dogme, arrêtons de voir les caisses comme des pompes à fric. Que faire pour rompre la spirale infernale des hausses des primes?

Il y a un point qu’il faut oser aborder, cela consiste à mettre la prise en charge de manière identique pour l’ambulatoire et l’hospitalier. Le deuxième est d’agir sur le prix des médicaments car il y a des marges énormes, soit la facturation par la pharma et la possibilité de la vente à l’unité qui évite le gaspillage. Le troisième tient au comportement des patients qui font trop de tourisme médical en consultant plusieurs généralistes.

Il y a donc lieu de renforcer le rôle des généralistes comme clé d’entrée du système de santé pour éviter cela. Le contrôle sévère des factures permet de générer aussi des économicités. La prévention doit être mise au centre avec une éducation à la santé dès l’entrée à l’école avec la présentation des axes utiles et indispensables pour la préservation de la santé et l’entretien de cette dernière.

Ces mesures de prévention doivent couvrir toutes les tranches d’âge et faire l’objet de mesures incitatives. Le carnet du patient ou son suivi électronique devient impératif afin de ne pas entrer dans la répétition d’actes inutiles et avoir une meilleure vision de l’ensemble de la santé.

Un rappel utile est nécessaire et aussi de mettre en avant une fois pour toutes que les frais de fonctionnement globaux des assureurs maladie sont entre 4,5% et 5% pour toutes leurs activités, les 95% étant dévolus aux paiements des actes des autres acteurs de la santé. Agir où l’on doit devient donc impératif. Il est temps d’y songer et d’oser pour le bien du peuple suisse, de sa santé et de son pouvoir d’achat.

Bernard Pignat, Vouvry

Élections fédérales

Vers la fin du monopole UDC sur l’immigration?

Un mois après le lancement par la droite populiste de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» on est rassuré de voir d’autres partis, PLR en tête, sortir (enfin!) du bois sur la question de l’immigration. Une thématique qui demande de la mesure et de retrouver un peu de sérénité, car il est totalement illusoire de penser que la Suisse, en se barricadant et en introduisant des quotas à ses frontières, réglera le problème toute seule, en choisissant les étrangers qui lui plaisent.

Le fait que l’Italie ne reprenne plus les requérants qui y ont déposé leur demande d’asile est un vrai problème qui doit être discuté à l’échelon européen. Pour apaiser les craintes légitimes d’une partie de la population, certaines mesures, à l’exemple de l’obligation pour les requérants de travailler au bout de trois mois, pour favoriser leur intégration, ou la possibilité de mettre en détention des requérants multirécidivistes, doivent être envisagées, sans tabou. Des solutions pour une immigration raisonnable et humaine existent, qui ne figurent pas au programme des candidats UDC.

Le fait que ce parti de plus en plus clivant, et agressif avec ses adversaires, s’allie régulièrement avec les mouvements complotistes et coronasceptiques rend problématique son alliance avec le PLR dans plusieurs cantons, dont Vaud (ticket Broulis et Buffat au Conseil des États), car le PLR n’est en phase avec l’UDC ni sur l’immigration, ni sur le dossier européen, ni sur la politique extérieure, ni sur le respect des LGBTQ+. Espérons que les électeurs ne s’y trompent pas!

Pierre-Alain Rattaz, Vevey

