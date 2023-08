Lausanne

Les parcomètres, ces juteuses machines à sous

Faut-il croire la Commune de Lausanne lorsqu’elle affirme que le but essentiel des parcomètres et des amendes de parcage est non pas de remplir les caisses, mais bien d’assurer l’observation des règles et le partage équitable du domaine public?

Peut-être, mais alors pourquoi, lorsqu’une zone bleue devient zone payante – une partie des quartiers sous-gare depuis quelques semaines –, la police s’empresse-t-elle de faire des contrôles et d’infliger des amendes, cela alors même que les lignes bleues n’ont pas encore été remplacées par des lignes blanches?

Peut-on attendre d’un automobiliste qui utilise une certaine zone bleue depuis plus de dix ans qu’il vérifie chaque fois sur le panneau à l’entrée de la rue que cette zone n’est pas subitement devenue payante? En pareil cas, percevoir une amende alors que les lignes bleues sont toujours présentes n’est-il pas de l’argent mal acquis qui, dit-on, ne profite jamais?

Jacques Aebi, Lutry

Zones de sport et de détente pénalisées

La Ville de Lausanne a décidé de supprimer toutes les zones bleues pour les équiper d’horodateurs. Si cette intention est louable pour inciter les automobilistes à utiliser les transports publics au centre-ville, elle pénalise les utilisateurs des zones destinées aux sports et à la détente.

Ainsi, les deux parkings de Vidy qui permettent d’accéder aux différents centres sportifs (clubs d’aviron, football, tennis, kayak, voile) deviendront payants (2 fr. 50 l’heure tous les jours de 8 h à 20 heures) alors qu’ils permettent actuellement un stationnement gratuit de trois heures. Cela dissuadera bien évidemment aussi les personnes ne disposant ni de balcon ni de jardin d’aller faire des grillades et baignades au bord du lac. Peut-on transporter grils et glacières dans un bus?

La Ville va ainsi gravement entraver certaines pratiques sportives, alors qu’elle préconise l’activité physique. Les clubs sportifs perdront vraisemblablement pas mal de membres. Et si la population lausannoise réagissait contre ces aberrations? Il est peut-être encore assez tôt.

Françoise Ducret Rochat, Lausanne

Seniors au volant

Aller se tester sur les pistes de kart?

Concerne les seniors au volant («24 heures» du 18 août).

Le permis de conduire a une première étape théorique, qu’il faut réussir, avant de pouvoir faire l’examen pratique de conduite, valable tant qu’il n’y a pas de fautes sur la route, prouvant une incompétence pratique.

Le problème des seniors vient de la baisse des capacités due à la vieillesse, celles-ci peuvent être de tous ordres. La décrépitude progressive commence à tout âge et commence par un manque d’intérêt pour les choses de la vie. Quoi qu’il puisse nous arriver, l’essentiel est de s’en sortir, donc d’avoir maîtrisé les causes des causes, des imprévus maléfiques survenus.

Le contrôle de la maîtrise de la conduite est très facile avec les pistes des kartings disponibles en Suisse. Pour fêter mes 95 ans, nous sommes allés au Karting de Payerne, le 2 mars dès 10 h. J’y étais allé avec mon petit-fils en fin de scolarité, mais avec les nouvelles pistes, c’est plus sûr. Des casques sont à disposition et nous donnent un bon confort sonore. C’est à la portée de toute personne ayant conduit un véhicule.

Pour assurer une conduite normale dans le trafic, il faudrait exiger un temps minimum au tour de circuit, tous chronométrés comme pour un Grand Prix. D’ailleurs, pour participer aux compétitions, tous les sportifs doivent réaliser des minimums. Il n’y a pas de raison que ce ne soit pas aussi le cas pour rouler dans le trafic actuel.

Robert George, Servion

Responsabilité

Une loi devient urgente pour les multinationales

Concernant l’article sur la prochaine législature fédérale («24 heures» du 21 août).

Il y a un thème que je voudrais ramener sur le devant de la scène, celui de la responsabilisation des multinationales. Certes, l’initiative a été rejetée par une minuscule majorité des cantons, mais acceptée par une majorité du peuple, opposition très rare, pour ne pas dire unique.

Face à cette issue, et surtout face aux législations entrées en vigueur ou en préparation dans d’autres pays européens, chacun s’accordait pour dire qu’il fallait rapidement prévoir une loi qui précise la responsabilité des multinationales pour leurs activités à l’étranger, respect des droits humains et protection de l’environnement, à l’instar de ce que prépare l’Union européenne.

Face à l’inertie du DFJP comme du parlement, une pétition a recueilli en cent jours 217’509 signatures pour demander la mise en œuvre rapide d’une loi précisant les responsabilités des multinationales basées en Suisse, à l’instar des lois existantes dans quelques pays européens et en préparation au sein de l’UE. Notre pays sera-t-il bientôt le seul à offrir refuge aux entreprises qui pillent la forêt amazonienne, qui démontent des carcasses de bateaux de façon dangereuse pour les travailleurs et pour l’environnement, ou encore qui financent des projets agroalimentaires destructeurs pour la nature et pour les populations paysannes?

Il est urgent que le parlement empoigne cette problématique si on ne veut pas devenir le dernier refuge pour des sociétés aux comportements nocifs.

Monique Gisel, Lully-sur-Morges

Société

Une capitaine, enfin!

«Voilà la preuve de notre société décadente: des hommes qui se marient entre eux et une femme capitaine!» L’a-t-il asséné dans une ironie complice avec l’époque ou bien en assertion aigrie contre le vent, la marée comme l’air du temps? Le rictus indélébile de ce passager débarquant à mes côtés reste ambigu. Pour cette nonagénaire abonnée, tant que les femmes ne conduisent pas les bateaux à vapeur où elles ne sauraient faire face aux intempéries, elles se révèlent admissibles!

Pour Aristote, philosophe référent: «Les femmes (à l’instar des esclaves) sont nées soumission.» Pour Saint-Paul: «La femme a été créée pour l’homme et non l’homme pour la femme.» De ces mâles érudits aux élucubrations plus contemporaines, quelques constantes: le refoulement, la jalousie, la peur, la frustration, l’absurdité.

Quiconque est allé à l’école aura constaté que les aptitudes ou les difficultés pour telle discipline procèdent de l’origine sociale, de la valorisation induite, de l’ardeur des intéressé·e·s. Jamais d’un genre ou de fantasmagories physiologiques. Les prétendues prédispositions littéraires imputables aux filles et scientifiques, comme les métiers plus physiques, aux garçons… dénis empiriques, foutues foutaises!

Pour ses 150 ans, la compagnie de navigation lémanique affiche enfin une femme capitaine. Elle aurait certes déjà pu la célébrer pour son centenaire mais mieux vaut tard… Félicitations, Madame, là où votre promotion devrait conférer à la banalité, elle demeure, encore de nos jours, une nique à la stupidité irascible des machos et autres misogynes. Chapeau bas, Ma Capitaine, vous leur en avez fait prendre pour leur grade!

Didier Holl, Veytaux

