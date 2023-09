Lausanne

Un manque d’appareils de gymnastique en plein air

Concerne l’article «Le fitness pour aînés, du tintebin aux engins» («24 heures» du 26 août).

Dommage que Lausanne ne trouve pas bon de placer en quelques lieux stratégiques de la ville (parcs ou places bien visibles) des appareils de gymnastique en plein air comme à Orbe (parc Saint-Claude), où pas moins d’une dizaine d’engins accessibles à tout moment (librement et sans inscription) permettent de travailler l’endurance, la souplesse ou encore la circulation sanguine.

Vevey ou Saint-Sulpice pourraient aussi être citées en exemple… ou la Chine, très en pointe à ce sujet. Mais pas Lausanne, rien de tel par exemple dans le nouveau parc du Loup, pourtant magnifique pour la mobilité des enfants.

Pour les adultes: rien que des places assises, à l’encontre des recherches menées par tous les spécialistes en gériatrie (la vieillesse se prépare toute la vie). Espérons que votre article permettra à nos responsables de nous donner bientôt des réponses très concrètes, car une grande ville ne peut pas se contenter de deux ou trois vieux appareils dans un coin reculé et de fitness certes indispensables mais coûteux.

Nous avons besoin de ces dispositifs modernes et inclusifs, indépendamment de l’âge et du porte-monnaie. Cela pourrait sans doute contribuer à maîtriser les coûts de la santé.

Nadine Richon, Lausanne

Technologie

Le futur de la voiture électrique

Actuellement, la voiture électrique (VE) produite est chère à l’achat, trop lourde, consomme beaucoup et se recharge lentement. La VE reste néanmoins la solution la plus efficiente et la plus propre avec un rendement global de 80%, à comparer avec l’hydrogène qui n’est que de 30% à condition que l’électricité utilisée provienne d’énergie verte.

Des progrès substantiels pourront être réalisés dans le futur pour rendre la VE encore plus efficiente en utilisant la recharge par induction sans câble avec les avantages suivants: fini le câble de recharge à brancher; recharge en roulant et en continu; reconnaissance à distance de la voiture et facturation directe sans carte de crédit; réduction du volume de la batterie, du poids de la voiture, donc de la consommation; réduction de 50% des besoins en énergie et des pointes de consommation sur le réseau.

D’autre part, la batterie de la VE pourra être rechargée à domicile durant la journée avec l’énergie électrique produite par les panneaux solaires et cette énergie pourra être réutilisée partiellement pour le bâtiment hors ensoleillement, le matin, le soir et la nuit. Avec l’ensemble de ces améliorations qui pourraient intervenir d’ici à 2030, la VE sera la solution idéale, la plus économique et la plus écologique pour le déplacement individuel.

Philippe Mingard, La Croix-sur-Lutry

Fête nationale

Des feux d’artifice qui sont nocifs pour tous

Les feux d’artifice du 1er Août à Ouchy annulés pour cause de mauvais temps ont été «repêchés». La Municipalité a en effet décidé de les reprogrammer en septembre. Mais rappelez-vous que ces feux polluent et contaminent l’environnement, provoquent la panique des enfants en bas âge, des animaux sauvages et domestiques, des oiseaux.

Particules fines, métaux utilisés pour colorer les feux, phosphore, retombées de plastique et d’aluminium, déchets, toutes ces sympathiques substances se retrouveront dans l’air et dans l’eau de notre lac. Les feux d’artifice ne sont-ils pas le symbole du luxe inutile et de beaucoup (trop) d’argent évaporé en quelques minutes? N’en déplaise aux organisateurs, on peut fêter à moindres frais et dignement, sans nuisance et sans pétarader!

Yves Juillerat, Pully

Consommation

Bière et natation synchronisée: une pub ratée

On la nomme le format F12, c’est une affiche aux dimensions respectables, 2,68 mètres par 1,28 mètre. On y voit une canette de bière d’une marque bien connue et un texte, je cite: «Ta chaîne favorite diffuse de la natation synchronisée pour faire des économies» et en dessous un bandeau qui affirme: «La vie mérite plus d’intensité.»

Si cette publicité n’était que lourde et pataude, elle viendrait s’ajouter à la liste fort longue de ces messages publicitaires dont nous gratifient nos amis alémaniques et qui nous font parfois honte. Mais celle-ci franchit un pas, elle dénigre un sport respectable et gracieux, qui de surcroît exige un physique à toute épreuve et, surtout, vu qu’il est presque exclusivement pratiqué par des femmes, on y lit un machisme qui ne se dissimule même pas.

Car en résumé, si votre télévision n’a pas les moyens de diffuser les images d’un vrai sport bien viril comme du foot ou du hockey, mieux vaut boire des bières que de regarder un de ces sports «de bonnes femmes».

Je regarderai la prochaine diffusion de natation synchronisée avec un grand plaisir tout en buvant une bonne bière artisanale et locale.

Jacques-André Schneider, La Tour-de-Peilz

Technologie

Les limites de l’intelligence artificielle

Un progrès technologique probablement aussi prodigieux que préjudiciable. C’est avec imprudence que ses concepteurs l’ont laissée se disperser à tout va.

L’inventeur de la bombe A et ses acolytes n’avaient pas su faire mieux. Même en lui greffant une conscience spirituelle numérisée, ce n’est certainement pas l’IA qui à elle seule pourrait rétablir un équilibre viable sur la planète, entre un désordre climatique dévastateur, un désarroi écologique, une économie trop souvent axée sur le profit et les absurdités guerrières de la géopolitique. Il est regrettable que depuis le début de l’industrialisation le monde animal (hors êtres humains) et végétal ait été délaissé.

Alain Rochat, Bière

Énergie solaire

Passer de la théorie à la pratique

D’un côté, la Ville de Lausanne, en mains socialistes et vertes depuis quelques décennies, dont «24 heures» nous apprend le très médiocre classement en termes d’exploitation de son potentiel énergétique solaire, et de l’autre, un conseiller national socialiste lausannois influent, chantre, depuis quelques décennies également, du développement des énergies solaires, et très présent dans les médias ces derniers temps.

On ne peut qu’espérer que ce dernier contacte la Municipalité lausannoise et la convainque de passer enfin de la théorie à la pratique.

Alain Bron, Lausanne

