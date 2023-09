Drogues

Occuper le terrain avec intelligence

En banalisant la consommation des drogues dures, respectivement en facilitant leur accès grâce à des centres d’injection, nous péjorons la sécurité urbaine sans limiter le vice compulsif dans la rue. Indulgence ou laxisme, dans tous les cas augmentation de la facture sociale et de l’insécurité publique.

L’expérience démontre qu’un toxicomane fuit l’effort, nous imposant de centraliser le lieu de consommation avec les conséquences que l’on connaît pour le voisinage. Pendant de nombreuses années, Lausanne s’est vue empêcher de concrétiser le projet de local d’injection, notamment lorsque M. Maillard était à l’écoute du bon sens.

Aujourd’hui, elle a son site et nous reparlons d’une thématique dormante depuis de nombreuses années: «les toxicomanes et leur proximité avec les enfants». S.v.p., vous les petites communes de La Côte, n’accédez pas à cette fausse bonne solution, dont la seule motivation est de se donner bonne conscience.

Pour avoir partagé depuis plusieurs décennies les problèmes liés à la drogue, je suis convaincu que l’État ne pourra jamais avoir le contrôle de la consommation en l’acceptant sous quelque forme que ce soit. Tout le monde connaît cette notion «diviser pour régner».

Mon message se veut respectueux de la santé des consommateurs et de la sécurité des administrés, douleur pour les premiers et horreur pour les autres. Ne perdons pas le terrain, occupons-le avec intelligence.

Luc Chanson, Denens

Environnement

La bêtise crasse a frappé à Renens

Le Service des espaces verts de la commune de Renens se donne énormément de peine pour remplacer des anciens arbustes par des essences indigènes, de créer avec ces mêmes essences des haies le long des chemins. Les enseignants de travaux manuels ont fait construire des hôtels à insectes et des nichoirs aux élèves. Réalisations qui ont été placées dans les haies et les espaces verts.

En faisant une balade quelle ne fut ma surprise et ma colère de constater que des imbéciles, excusez-moi du terme, mais je ne trouve pas d’autres qualificatifs, avaient fracassé ces réalisations.

Je suis triste en pensant au travail effectué par les élèves et à la volonté des enseignants de transmettre le respect de l’environnement et de la nature, car je suis persuadé qu’avec ces travaux des explications ont été données du pourquoi et du comment. Je suis peut-être utopique mais j’aime à croire qu’un jour ce genre de méfaits ne se fera plus.

Hans-Rudolf Zuercher, Renens

EERV

Oui, on a besoin d’une Église qui s’affirme

Concerne l’article «Des adieux sans Dieu? L’EERV précise» («24 heures» du 26 août).

Je sais bien que depuis pas mal de temps, l’Église nationale officielle a copié le monde sur plusieurs points, perdant des adeptes. Mais, je ne pensais pas qu’elle avait été si loin. Par rapport à la foi chrétienne, comment le vice-président de l’EERV, Vincent Guyaz, se situe-t-il?

En résumé, en 2021 déjà, un prospectus circulait semblant faire la promotion d’une offre pour des cérémonies d’adieu laïques. Des délégués rappellent qu’à l’époque le Synode s’était opposé au Conseil synodal. Ils ne voulaient pas de services présidés par des ministres du culte mais sans référence religieuse.

«À ce stade, l’accueil de cérémonies laïques est dépourvu de fondements réglementaires», rappelle le délégué Simon Butticaz. Le prospectus est retiré au profit d’une brochure réintégrant la notion «d’espérance». «La cérémonie doit être le lieu de la rencontre concrète entre la prise en compte de l’existence humaine et l’élan de la résurrection offert aux endeuillés.»

L’EERV rappelle cependant sa volonté de s’adapter à chacun. Dominique Kohli, délégué de l’État au Synode, peine à trouver un message dans la nouvelle brochure. Nous avons besoin, dit-il, d’une Église qui s’affirme. D’autres cantons, dont Neuchâtel, ont les mêmes inquiétudes. Face à notre civilisation pleine de problèmes insolubles, à une nature que l’on ne dompte plus, est-ce qu’on croit encore en un Dieu Créateur qui aurait fait de nous Ses gérants pour conduire ce monde?

Ne devrions-nous pas en tant que chrétiens nous poser les bonnes questions afin que nos enfants, nos héritiers puissent vivre heureux en travaillant comme bons ouvriers dans la moisson?

Simone Givel, Orbe

Énergie

Des éoliennes du Jura pas si précieuses…

Concerne un courrier des lecteurs sur les éoliennes du Jura «24 heures» du 21 août).

Allez, hop, on enterre Ramuz à la pelleteuse! Chacun sa manière et chacun sa culture! Mais penser que l’on recouvrira les socles des éoliennes de bonne terre dans 25 ans est une grave méprise!

D’abord, on avoue ainsi que ces milliers de m3 de béton resteront sur place et que leur lente dégradation empoisonnera les sources. Ensuite, là où un maigre humus couvre les lapiés, où trouver la terre pour recouvrir ces monstres? Il faudra l’amener par centaines de camions. Illusoire! Et encore si on n’érige pas, à proximité, de nouvelles machines encore plus grandes et sur de nouveaux socles.

Mais les amis des hélices ignorent aussi coupablement que le démantèlement, s’il a lieu, ne sera presque pas à charge des exploitants qui ne provisionnent que 100’000 francs par machine pour cet énorme travail (tandis que les Allemands comptent 725’000 euros). Ce sont les propriétaires de parcelles et à défaut la collectivité publique qui paieront la note. Quand on aime, on ne compte pas!

Le bon Vaudois du XXIe siècle fanfaronne en snobant Ramuz, mais il dévoile à son insu l’indécente ignardise de ceux qui rêvent à ces aérogénérateurs géants. S’est-on seulement déplacé à Sainte-Croix pour voir le saccage? Souhaite-t-on résider dans cet EMS situé à moins de 500 m du parc industriel éolien du Mont des Cerfs? Et songe-t-on aux enfants qui n’auront plus ce havre de paix et de fraîcheur?

Heureusement, M. le conseiller d’État Venizelos montre plus de bon sens et réserve les projets éoliens pour une seconde étape, s’il s’avère que l’immense potentiel solaire des toits vaudois, associé au couple isolation-sobriété, ne suffit pas. M. Venizelos, lui, a lu Ramuz. Il a bien fait.

Jean-Daniel Rousseil, Villars-Burquin

