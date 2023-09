Territoire

Pénurie de logements mais aussi souci de démographie

À propos de la réflexion de Marc-Olivier Buffat sur la LAT («24 heures» du 28 août).

Le constat de M. Buffat est juste: si les objectifs de la LAT (éviter le mitage du territoire et la disparition des terres cultivables) restent pertinents, la densification en milieu urbain suscite toujours davantage le rejet. Mais son remède (revoir la LAT) est illusoire.

On admettra que l’application de la loi est parfois excessivement tatillonne, surtout dans notre canton. Mais le véritable problème est ailleurs, là où M. Buffat et son parti ne veulent pas le voir.

Notre territoire est tout simplement devenu trop exigu pour y poursuivre une croissance démographique au rythme de ces dernières décennies. Vivre à 10 millions en Suisse (1 million dans le canton de Vaud), avec les logements et les infrastructures que cela suppose et avec le degré de confort auquel on s’est habitué, ne peut se faire sans bétonnage, au détriment des terres qui nous nourrissent, des paysages et de la biodiversité, sans parler de notre empreinte carbone.

Le seul parti à s’en être avisé et à mettre cette question à l’agenda politique est l’UDC. Avec, il est vrai et à son habitude, une dose de démagogie et d’ambiguïté. Mais il est navrant de voir tous les autres partis refuser d’entrer en matière.

À gauche pour la seule raison que la proposition vient de l’UDC. Et à droite parce qu’on préfère mettre la tête dans le sable plutôt que d’interroger le dogme sacro-saint de la croissance. Toujours plus de productivité pour toujours plus de consommation, toujours plus d’emplois pour une main-d’œuvre… qu’on ne trouve pas chez nous, donc toujours plus d’immigration; toujours plus d’habitants sur un territoire qui n’est pas extensible. Pénurie de logements? Réduire la demande plutôt qu’augmenter l’offre!

Jean-Paul Cavin, Peney-le-Jorat

Les Mosses

Une station modeste qui mérite d’être soutenue

«Mais où sont les neiges d’antan», chantait déjà Brassens… La neige, blanche et magique, manque… notamment au col des Mosses: le projet de canons à neige, conjointement avec Leysin, est fort bien conçu, il mérite notre soutien, et surtout il ne doit pas être la victime de politiques politiciennes durant la campagne des élections fédérales.

Les Mosses sont à 1450 mètres, ce n’est pas une station de basse altitude et les sports d’hiver n’y sont pas condamnés! Certes, c’est une station modeste, «populaire» diront certains, mais elle est accessible à tous, tant par son accès (route ou train et car postal) que par ses prix attractifs.

L’écologie, la vraie, c’est de ne pas devoir obligatoirement aller skier à l’autre bout de la Suisse, ni passer ses vacances d’hiver au soleil en avion. Gardons des loisirs hivernaux près de chez nous! Des personnes de toutes les couleurs politiques ont skié aux Mosses, du «Bébert» au «Dorchaux», et les pistes conviennent à chacun et chacune, de la noire à la bleue, il y a même une verte. Quant au lac de l’Hongrin, j’y nage et je peux vous certifier que, même avec quelques mètres cubes d’eau en moins, on n’est pas près de le traverser à pied!

Les Mosses, c’est le paradis des enfants, des colonies de vacances, des camps de ski, un camping (même en hiver), une école de ski: gardons et modernisons cette station, familiale, vaudoise et si proche de nous!

Didier Buffat, Lausanne

Football

L’indécence de Neymar pour signer un contrat

Concernant l’article «Neymar et «son» Boeing alimentent la polémique» («24 heures» du 22 août).

Comment peut-on en ces temps de protection du climat et tentative de réduire la consommation d’énergies fossiles utiliser un engin pesant 185 tonnes et qui brûle 13’000 litres de carburant à l’heure pour transporter une seule personne? Le commentateur de l’article ne semblait nullement étonné d’utiliser un Boeing 747 (le plus gros avion du monde il y a quelques années) pour transporter le footballeur Neymar de Paris à Riyad avec son petit ballon afin que celui-ci puisse signer dans les meilleurs délais son contrat mirobolant avec son nouveau patron.

L’article précisait que, le temps étant de l’argent, il est usuel pour de grands patrons d’entreprise de louer un avion privé en cas de besoin afin de signer un contrat à l’étranger qui peut être vital pour une entreprise, ce qui est compréhensible.

Mais nous parlons là d’un footballeur qui a certainement tout son temps pour se balader et s’entraîner et qui n’aurait pas perdu beaucoup de temps en prenant une liaison régulière par avion de ligne et en première classe bien entendu, cela sans être déshonoré! Mais cela est une autre histoire.

René Glauser, Ollon

Argent

Un salaire de fou pour du football

En entendant le montant du salaire mensuel de Kylian Mbappé, la grande star du PSG, capitaine de l’équipe de France, j’ai dû m’asseoir. Sur quelle planète d’égalité vivons-nous? Est-il encore d’actualité de continuer de parler de faim dans le monde ou de pauvreté dans sa généralité?

La générosité de cette star n’est pas remise en cause, et, après tout, ce n’est pas lui qui a invité la «fée football» à se pencher sur son berceau! Plutôt sympathique dans ses interviews, jouant comme un Dieu avec la balle, l’homme dégage une indéniable aura positive, avouons-le!

Mensuellement (oui, je confirme: chaque mois), ce monsieur pourrait carrément se payer la maison (700 m2 habitables et 60’000 m2 de jardins et de forêts) de feu l’ex-président du Congo à Savigny! Allez, je vais être magnanime, il ne pourrait le faire que tous les deux mois «seulement», car il aurait des impôts à payer.

Jean-Charles Claude, Mollie-Margot

Gustave Courbet

Rendons à César…

Dans un article du 26 août sur «La vie retrouvée de Gustave Courbet à La Tour-de-Peilz», votre journaliste ne cite pas moins de quatre fois Sophie Cramatte, présentée comme «spécialiste de la vie et de l’œuvre du chef de file du courant réaliste». Le catalogue de la BCU ignore pourtant ses travaux, et il aurait été plus juste que soit au moins mentionné le nom de l’historien Pierre Chessex, à qui l’on doit tout ce qu’on sait aujourd’hui sur les activités de Courbet en Suisse.

Philippe Junod, Lausanne

