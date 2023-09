Faune

Les chasseurs méritent mieux que le rappel d’un sketch

Concerne la réflexion de François Turrian sur la chasse d’animaux menacés («24 heures» du 24 août).

S’en prendre aux chasseurs en évoquant une fois encore un sketch éculé des Inconnus est une vision simpliste. La chasse est, selon le chroniqueur, un «pur loisir» à la poursuite «d’espèces menacées». Ce n’est pas connaître la chasse et c’est surtout ne pas vouloir prendre en considération ce qu’apporte réellement le monde cynégétique à la société. Certes, il accorde un bon point en reconnaissant l’importance des activités du chasseur pour ce qui est de limiter les sangliers et ainsi diminuer les dégâts aux cultures.

Concernant la bécasse des bois indigène, elle effectue une migration en octobre-novembre dans les contrées plus favorables pour y passer l’hiver. Selon des études, basées sur le suivi des oiseaux par télémétrie, un oiseau né en Suisse et bagué à Neuchâtel a été tué par un chasseur dans le nord de l’Espagne en janvier. Un événement ou une bourde d’un mauvais chasseur?

Non, rien d’anormal, car les déplacements des bécasses de la chaîne du Jura ne connaissent pas les frontières. Il serait temps de lancer un appel aux représentants de BirdLife, qui devraient chercher à mieux collaborer avec les associations de chasse en Suisse et tous les chasseurs, bons ou mauvais, afin de soutenir les efforts de ces derniers auprès de leurs homologues européens pour unifier les réglementations. En l’espèce, rien ne sert de regarder son pré carré et de «devoir légiférer en ordre dispersé» à la va-vite, comme le réclame le directeur de BirdLife. Sa stratégie qui consiste à vouloir promulguer interdits et oukases envers la pratique de la chasse en Suisse et sans voir les enjeux globaux est d’un conservatisme préoccupant.

Jean-Luc Berberat, Courfaivre

Marché de Noël

À Morges, une passation qui questionne

Concerne l’avenir du marché de Noël de Morges («24 heures» du 28 août).

La question de l’appel d’offres n’a pas été abordée, et il me semble opportun de solliciter les entités fondatrices – la Ville, le château et Morges Région Tourisme – afin d’obtenir des éclaircissements à ce sujet. Je m’interroge sur les raisons pour lesquelles aucune procédure n’a été mise en place pour sélectionner le nouveau comité de l’Association du marché de Noël.

La transparence dans ce processus est essentielle pour préserver l’intégrité de cet événement cher à notre communauté. L’appel d’offres semble obligatoire dès le moment où la proposition de ces jeunes n’est pas réellement bénévole et qu’il y aurait peut-être des personnes intéressées à s’engager de bon cœur ou sous d’autres conditions.

Il semble indéniable que le marché de Noël revêt un caractère associatif et communautaire, visant à créer une atmosphère festive et solidaire. Cependant, l’article évoque la volonté des potentiels repreneurs de tirer profit de l’exploitation du restaurant du marché via leur PME tout en siégeant au comité. Leur engagement semble intimement lié à cet intérêt financier.

Une association à but non lucratif se doit de préserver ses valeurs désintéressées, ce qui entre en contradiction totale avec une entreprise commerciale et questionne sur la survie de l’association. Il est donc essentiel que cette transition soit menée avec une transparence totale quant aux motivations et aux implications financières qui pourraient découler de ces potentiels repreneurs.

Il semble également opportun de rappeler qu’il est important de ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué et que les entités morgiennes ont des devoirs envers leurs électeurs si elles ne souhaitent pas une nouvelle polémique.

Henri Dunand, Saint-Prex

Grand tétras

Une décision sévère pour le propriétaire

Concernant une décision de justice liée au grand tétras («24 heures» du 30 août).

Je connais bien la région et le propriétaire qui a été débouté par la justice. Ce dernier a rénové et entretenu les chalets et l’alpage, exploité la forêt selon les règles édictées par l’ingénieur et les gardes forestiers (ces dernières années, entre autres, les sapins secs), payé sa part non négligeable pour l’entretien du chemin intercommunal. Il a aussi adhéré au projet (qui s’est réalisé) de mise en réserve d’une partie de sa forêt. Je me pose la question: comment traiter les randonneurs souvent en groupe qui, tout l’hiver, parcourent ce chemin en raquettes, à skis de fond ou de randonnée, régulièrement avec des chiens?

Que penser aussi des dégâts occasionnés tous les printemps par les débardeurs – processeurs – camionneurs? Et qu’en est-il des motoneiges dans la région proche du Creux-du-Van dont on peut voir les nombreuses traces le lendemain des soirs de pleine lune? Ah mais peut-être sont-elles sur Neuchâtel…

René Michod, Mauborget

Canons à neige

Leysin et Les Mosses ont aussi le droit de s’équiper

En Suisse, une saison avec sports de neige alimente l’économie locale d’une commune bien davantage que les trois autres saisons. Donc c’est vital. Les grandes stations ont déjà leurs canons à neige en batteries jusqu’à de très hautes altitudes.

Pour prolonger le ski dans les stations proches et accessibles par tous transports, le parlement vaudois a voté et financé le plan «Alpes vaudoises 2020», longuement et raisonnablement négocié avec les associations de protection de la nature. Cela a permis à la région Gryon-Villars-Diablerets de s’équiper ces trois dernières années des canons indispensables pour relier les domaines voisins. On a vu cet hiver que ça porte ses fruits, avec une gestion très fine des eaux et de l’énergie. On n’a pas entendu de protestations. Et maintenant que Leysin-Les Mosses veulent s’équiper à leur tour, c’est le tollé!

Les chantres de la décroissance et les politiciens opportunistes se rendent-ils compte que l’économie de moyenne montagne est déjà en déclin avec les retombées paralysantes de la Lex Weber et de la LAT? Peut-être que leur salaire ou leur retraite sont assurés par l’État et qu’ils peuvent se donner bonne conscience ou du profil électoral en sacrifiant l’économie montagnarde. Et sacrifier aussi la situation financière des communes, qui ont besoin que les impôts rentrent par des commerçants, artisans, hôteliers et installations sportives qui se battent au quotidien pour perdurer.

Les montagnards ne demandent pas aux citadins de renoncer à leurs piscines pour se baigner au lac en quatre saisons, ou aux festivals d’été de débrancher pour ne pas gaspiller, ou à la jeunesse de fermer les écrans dévoreurs d’énergie. Alors les canons à neige bien gérés sont un compromis encore acceptable.

Claude Gaulis, Leysin

