Geler les primes et ensuite?

La discussion autour des primes d’assurance maladie de 2024 ressemble, comme chaque année, à un grand bazar où les désirs sont pris pour des réalités. À l’approche des élections fédérales, pléthore de propositions superficielles, voire populistes, jaillissent de partout.

Le vieillissement de la population, une demande fortement augmentée depuis la pandémie et une très grande qualité expliquent une partie de l’augmentation; en revanche, nous avons une surcapacité hospitalière sans véritable planification, pléthore de médecins avec un manque relatif de médecins de premier recours, un flux de patients engorgé et dysfonctionnel pour les Urgences.

L’entrée dans le système ne fonctionne plus: nous disposons de spécialistes de très haut niveau, mais un fossé majeur persiste entre le citoyen-patient et le spécialiste.La FRC propose le gel immédiat des primes avec une argumentation solide. Elle s’alarme à juste titre de l’immobilisme coupable des acteurs de la santé, centrés sur leurs intérêts sectoriels, créant ainsi un jeu d’échecs dont l’issue demeure toujours la même: un immobilisme agité!

Une analyse approfondie est nécessaire pour trouver des solutions techniques et politiques. Le vice-président de la FMH, le Dr Eggimann, commente la proposition de la FRC avec un argument très pragmatique: le gel des primes permettrait d’exercer une pression sur le système et pourrait ainsi accélérer le processus de réforme, par exemple en mettant en place une assemblée constituante pour la Santé.

Cela permettrait de sortir du carcan de la LAMal, une loi uniquement axée sur la maladie. Sans une réforme rapide, le dégel serait très douloureux. Notre amour pathologique du statu quo doit céder la place à un esprit d’innovation proactif qui fut par le passé le moteur de notre prospérité.

Jan von Overbeck, candidat PLR au National, Saint-Prex

Une différence de traitement scandaleuse

Je fais partie des aînés. Ma pression est bonne, mais elle s’affole lorsque je reçois la note d’honoraires d’un médecin! En cause, une rubrique que je n’arrive pas à digérer: «Entretien, ou instruction, ou examen pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans!»

J’aimerais bien savoir ce qui justifie cette différence de traitement par rapport aux personnes dites «normales», c’est-à-dire en dessous de 75 ans! Sur une facture de 841 francs qui compte 43 rubriques, il y a 9 fois celle mentionnée! C’est de la discrimination à l’égard des aînés. La suppression de cette clause permettrait de diminuer les coûts de la santé.

Günter Hanisch, Lausanne

«Climatoréaliste», un terme plus approprié

Concernant l’article sur les «climatoréalistes» («24 heures» du 23 août):quelle surprise!

En première page, j’apprends que les climatosceptiques ont obtenu – ou se sont arrogé – la modification de leur suffixe, devenant ainsi «climatoréalistes», dénomination effectivement plus appropriée. En page 3, je lis que «24 heures» s’intéresse de près aux informations circulant sur la Toile. La presse classique ne peut ignorer en effet le fait que largement plus d’un tiers des Terriens ne croit pas ou ne croit plus en l’existence d’une prétendue crise climatique.

La publication d’une pleine page sur ce sujet sensible ouvre à coup sûr la porte à 1001 questions. Sur le CO2, polluant ou non, les modèles climatiques, prétendument inadéquats… La déclaration niant l’urgence climatique, signée par 1609 personnalités, mérite donc d’être prise au sérieux.

Les réponses seront certainement utiles à nos autorités et aux électeurs suisses, en vue des prochaines consultations nationales. D’où mes compliments appuyés à la rédaction de «24 heures» pour l’importance et la ponctualité de ce reportage.

Christian Aegerter, Gland

Ineos coule le Lausanne-Sport!

Fidèle supporter de mon club de cœur du LS depuis plus de cinquante ans, je me dois de réagir, vu les décisions désolantes, tristes et déroutantes prises ces dernières années par Ineos. Je me doutais bien que cette entreprise n’était pas un modèle de philanthropie, mais de business.

Les départs de nos meilleurs joueurs s’enchaînent. Je cite les plus importants: Puertas, Boranijasevic, Diaw, Zequiri, N’Doye, Amdouni, Turkes, Brown, Baldé, Sanchez, et les prochains Husic. Et qui encore? Comment voulez-vous que ceux qui aiment le LS ne se posent pas des questions?

Ineos déstabilise l’équipe. Il n’est pas du tout intéressé par notre club. Bon, on me dira que je ne connais pas le fond des problèmes financiers. Il ne tient qu’à Ineos de nous les préciser. J’aimerais bien savoir ce qu’en pense la direction, son staff technique, voire les joueurs. Ils n’oseront pas donner leur avis… vu qu’ils risqueraient dans sanctions.

Si cela continue, le LS court à la catastrophe sur le plan sportif et de l’image auprès du public. C’est le moment pour Ineos de réagir et de se montrer intelligent avec des explications crédibles!

Jean-Claude Jotterand, Morges

La pêche aux voix se pratique sur d’autres rivages…

C’est avec consternation que j’ai pris connaissance de la décision du conseiller d’État Frédéric Borloz d’interdire les débats politiques dans les écoles et les lieux de formation («24 heures» du 31 août).

Le lauréat du Champignac d’Argent 2022 («Geler l’éducation numérique aurait pour conséquence de faire fondre les perspectives de nos jeunes») devrait s’inquiéter du faible engagement des jeunes en matière de vie politique plutôt que les vouer aux fake news et à la pêche aux voix pratiquée en toute saison sur la Toile.Son attitude traduit à la fois un mépris du corps enseignant et une profonde méconnaissance du tissu social dans lequel vivent les plus jeunes d’entre nous.

Combien d’adolescentes et d’adolescents ont la possibilité de débattre avec leurs parents? Fournir un encadrement propice pour le faire, développer l’esprit civique et critique sont les nobles missions qui incombent au personnel enseignant. Imaginer que les sources d’information à disposition permettront aux jeunes électrices et électeurs d’accomplir leur devoir civique en toute liberté est une grossière erreur…

Caroline Stevens, conseillère communale Verte, Moudon

