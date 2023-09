Blonay-St-Légier

Le projet immobilier d’une époque dépassée

Concerne un courrier sur le projet «En Praz Grisoud» à Blonay-St-Légier («24 heures» du 1er septembre).

Le courrier vantait la manière dont la Municipalité de Blonay – Saint-Légier a géré le projet de construction de 8 immeubles de haut standing dans une parcelle arborisée de Blonay. Effectivement le projet est moins mauvais que les précédents. Mais ce qu’il ne disait pas, c’est que, ces dernières années, les Municipalités des deux communes ont fait passer de nombreux plans partiels sans aucune cohérence entre eux. Avec la fusion, une planification pour l’ensemble de la commune a enfin été décidée.

Praz Grisoud est le projet de trop d’une politique aujourd’hui dépassée. La population en a marre d’une croissance dévorante. Les infrastructures ne suivent pas: mobilité, administration communale, accueil de la petite enfance et des écoliers, etc.

Il est impératif de réfléchir à un aménagement cohérent pour l’ensemble du territoire communal et de refuser un projet que ses promoteurs présentent comme exemplaire du point de vue écologique. Les partisans du projet brandissent la menace d’une densification plus forte de la parcelle si le projet était refusé par le peuple. C’est faire fi de la volonté politique.

Plutôt que de baisser les bras face à un fatalisme de la croissance, une Municipalité et un Conseil communal ont le pouvoir de proposer un équilibre des constructions et des espaces verts en «ménageant dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres». Les quelques arbres préservés dans la parcelle de Praz Grisoud, le soi-disant accès public à cet espace vert et un prétendu «droit temporaire de préemption et prélocation pour les habitants de la commune» sont un leurre. On vote sur des textes et non sur des promesses.

Claude Schwab, Saint-Légier

Primes maladie

Invoquer la responsabilité individuelle n’est pas suffisant

Le PLR veut faire baisser d’un quart les primes maladie, en axant l’effort sur la responsabilité individuelle.

Il faut savoir que 80% des coûts de la santé sont dus aux cinq maladies non transmissibles les plus répandues: le cancer, les maladies cardiovasculaires, les affections chroniques des voies respiratoires, le diabète et les maladies musculo-squelettiques. Il s’agit de maladies chroniques, face auxquelles il va sans dire que l’usager n’a pas la même liberté de choix, concernant sa prise en charge médicale, que s’il s’apprêtait à acheter une voiture. Par contre, la prévention a un effet potentiellement majeur.

Pour les facteurs de risque, notons que le peuple a accepté, il y a plus d’un an, l’initiative visant à interdire la publicité pour le tabac auprès des jeunes. Le peuple a ici voté avec intelligence. Au contraire, le Conseil national a, en début d’année, rejeté deux initiatives visant à limiter les quantités de sucre dans notre alimentation. Or en 2019, le surpoids et l’obésité concernaient près de 41% des adultes, et 19% des enfants. Pas assez lourd face aux lobbies?

Invoquer la responsabilité individuelle, du moins elle seule, semble bien insuffisant en regard des enjeux que présente le système de santé. En effet, les premiers contributeurs aux coûts sont les hôpitaux (et on a vu lors de la crise Covid qu’ils ne sont pas surdotés, loin s’en faut). Les autres, ce sont les professionnels de la santé, les assureurs, l’industrie alimentaire et pharmaceutique, etc. Ce que propose le PLR, c’est faire payer les pauvres et le détricotage d’un système basé sur la solidarité, que beaucoup de pays nous envient.

Loin de faire baisser les coûts de la santé, la proposition est une mesure qui manque sa cible et se résume à un slogan pour les prochaines élections fédérales.

Marius Zimmermann, Genève

On nous prend vraiment pour des pigeons

Les assureurs nous répètent à longueur d’année que les primes ne couvrent pas les coûts. Soit. Outre leurs bâtiments luxueux et les salaires mirobolants des CEO et les pubs à répétition à la télé, les réserves débordent depuis des années et continuent de gonfler bien au-delà de ce que la LAMAL demande.

Mais alors qui alimente ces réserves? On va nous prendre pour des pigeons combien de temps encore? Et ils veulent augmenter les primes? Ben voyons!

Rolf Albert, Vuitebœuf

Assimilés à des enfants de moins de 6 ans!

C’est contre le supplément inadmissible qui figure dans les honoraires médicaux concernant les personnes de plus de 75 ans que s’élève à juste titre M. Günter Hanisch dans sa lettre de lecteurs («24 heures» du 4 septembre).

Comme si les aînés concernés ne disposaient plus du sens des responsabilités, de la pleine conscience de ce qui doit être discuté puis assumé lors de la consultation avec leur médecin.

On se demande à juste titre qui a bien pu suggérer pareille mesure pécuniaire, qui relève de la discrimination. Sans oublier qu’il ne s’agit pas d’une bagatelle puisque les montants peuvent varier entre 17 fr. 49, 34 fr. 99 voire 52 fr. 48.

Un supplément qui alourdit sensiblement la facture et qui, occasionnellement, avoisine la moitié des honoraires! Nous sommes incontestablement en présence d’un supplément qui contribue à l’augmentation des frais occasionnés par la LAMal et stimule l’augmentation des primes maladie. L’augmentation du vieillissement de la population nécessite une révision urgente de cette injustice.

Rémy Addor,Pully

Démographie

Notre territoire proche de la saturation

Vu l’accélération de la démographie, la Suisse s’achemine vers 10 millions d’habitants, avec comme corollaire une saturation des autoroutes, les CFF à la peine, un perceptible manque de logements. Cette situation générale influe grandement sur l’usage des espaces disponibles, qui diminuent comme peau de chagrin. Pour atténuer ce grignotage du sol, les décideurs ont lancé le plan densification de l’habitat.

Certainement des mesures logiques pour faire face à la dure réalité, mais aussi avec son cortège de nuisances. Étant donné la surface constructible de notre beau, mais inextensible pays, il appert que la population devra inexorablement supporter encore mieux son voisin et surtout s’en rapprocher. La notion de liberté de mouvement n’est pas la même pour tout le monde, mais la tolérance a des limites.

Philippe Joseph, Yverdon-les-Bains

