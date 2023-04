Tapis de course ou nature? – Cet appareil d’entraînement est souvent décrié… à tort! Des études révèlent que le tapis de course, notamment critiqué pour sa monotonie, présente pourtant quelques avantages par rapport au jogging en plein air. Tobias Müller

S’entraîner sur un tapis de course n’est pas très populaire, mais tout à fait utile. Getty Images

C’est à la fois une machine miracle et un appareil de torture, une punition pour les uns et le moyen de remporter des victoires et de battre des records pour les autres: le tapis de course. Les sportifs amateurs l’évitent généralement, même lorsque les températures sont basses et le temps exécrable. Pourtant, quelques-uns des plus grands coureurs de l’histoire l’utilisent régulièrement.