Jo de Tokyo 2020 - Cet arbitre suisse va plonger dans les panneaux olympiques

Jo de Tokyo 2020 – Cet arbitre genevois va plonger dans les panneaux olympiques Au Japon, Marcos Michaelides a été sélectionné pour diriger des matches du tournoi de basket 3x3, pour la première fois au programme des Jeux. Christian Maillard

Quand il a un ballon orange ou jaune et bleu dans ses mains et le sifflet au bout de ses lèvres, Marcos Michaelides est heureux. LUCIEN FORTUNATI

Mais qu’est-ce qu’il n’a pas fait dans sa vie? Débarqué d’Athènes en Suisse en 1992 alors qu’il avait 19 ans, Marcos Michaelides a étudié à l’Université de Genève, enseigné à l’école primaire et au cycle, puis donné des cours d’éducation physique avant de mettre la main au panier. «J’ai fait tout le tour de ce qu’il est possible de faire dans le basket», se marre le père de Maya, Théo et Léo, 11, 9 et 7 ans, tous adeptes de sport, que ce soit la gym, la natation, l’équitation, le foot ou le hockey sur glace.

Chez les Michaelides, entre les matches du papa à arbitrer et les activités des enfants dans le canton, les week-ends sont bien chargés. «Il faut reconnaître que cela prend du temps et de l’énergie. Je suis assez reconnaissant à ma femme, qui m’a toujours soutenu et a été partie prenante de cette aventure.»