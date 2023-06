Il y a (déjà) un peu plus de vingt ans, Hollywood faisait d’un empereur stoïcien et d’un militaire totalement fictif (Maximus Decimus Meridius, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, qui aura sa vengeance dans cette vie ou dans l’autre) des vedettes d’un péplum d’un nouveau genre (»Gladiator») et surtout des auteurs de véritables répliques de préaux.

Aujourd’hui, Los Angeles se reprend de passion pour l’avant-dernier des antonins (161-180 ap. J-C.), ou plus exactement pour son buste en or, découvert en 1939 dans une canalisation d’Aventicum et exposé jusqu’en janvier prochain dans la prestigieuse Villa Getty, en Californie. Tout un symbole.

Il y a deux leçons qu’on peut en tirer.

Seules quelques poignées d’institutions de rang international se partagent aujourd’hui les pièces les plus connues du monde antique, ou peuvent se les procurer, assurant le succès d’expositions événements. Que le buste en or de Marc Aurèle, l’un des artefacts les plus connus du sous-sol suisse, puisse s’y hisser et tutoyer des grandes références égyptiennes et de grands noms de la sculpture gréco-romaine montre tout le potentiel artistique et scientifique des collections archéologiques suisses.

Nos archéologues n’ont cessé de répéter – souvent dans le vide hélas – à quel point notre héritage n’avait rien à envier à celui des sables d’Orient, des îles des Cyclades ou des recoins de Campanie. Aujourd’hui, on leur donne raison, en même temps que l’occasion de plaider pour une archéologie qui dépasse l’objet. Et ça tombe bien, à l’heure où les grandes collections mondiales espèrent tourner la page des artefacts aux origines douteuses. De Malibu, Marc Aurèle pourra ainsi raconter son site et son contexte: les artisans helvètes, le terreau culturel d’Avenches, la complexe société des provinces romaines.

Il y a un autre message. Vous voulez toiser le buste de Marc Aurèle, le vrai, dans les yeux, et non pas une copie? Alors il faut attendre. Attendre un futur nouveau musée d’Avenches. Ou alors il faut gagner un musée étranger. Parce qu’il est inestimable. Parce que, faute de moyens, nos institutions ont dû pendant des années faire d’autres choix et prioriser. Nous avons été incapables d’exposer de manière pérenne et dans ses terres la version originale d’un authentique trésor vaudois, pourtant capable d’en dire tellement au public. Quand Marc Aurèle reviendra de Californie, il faudra lui expliquer pourquoi.

