Savoir-faire vaudois conjugués – Cet été, Collection 66 ajoute une montre à ses créations À la tête de sa marque, la Lausannoise Agnès Boudry a imaginé pour l’horloger vaudois Claude Meylan un garde-temps inspiré de son prêt-à-porter. Catherine Cochard

Agnès Boudry, patronne de la ligne de vêtements Collection 66, a créé une montre avec un horloger. JEAN-PAUL GUINNARD/24HEURES

Pousser la porte de Collection 66 à Lausanne, c’est comme entrer dans un jardin exotique d’imprimés et de couleurs. «Je n’ai pas encore eu le temps de tout bien ranger depuis le défilé, je suis navrée», s’excuse Agnès Boudry, la créatrice de la marque de prêt-à-porter. Le 16 juin dernier, la designer invitait sa clientèle et ses proches à la présentation de ses nouvelles silhouettes, pour la première fois au sein même de sa boutique comme le faisaient autrefois les maisons de couture.

Les montres de la collaboration entre Collection 66 et Claude Meylan sont dotées d’un mouvement à remontage manuel, d’un boîtier de 28 millimètres de diamètre et d’un bracelet en tissu Liberty. Prix de vente: 980 fr. DR

L'événement a également permis à la créatrice de présenter le garde-temps qu'elle a conçu en collaboration avec Claude Meylan, l'horloger de la vallée de Joux. Une montre squelette – le mécanisme est visible en transparence sur la face avant – personnalisée à partir d'un modèle de la ligne «Lionne» de la marque. «Je me suis inspirée de mes collections et des tissus Liberty qui m'accompagnent depuis mes débuts», explique Agnès Boudry. Les bracelets sont découpés dans les étoffes des pièces de saison. «Comme la surface est fine, contrairement à une robe ou une jupe, cela donne quelque chose de très abstrait.» À 3 heures, à la place du chiffre c'est un cœur qui bat. «Un clin d'œil: l'émoji cœur se dessine avec le signe «inférieur» du clavier suivi d'un 3.» Et le neuf bascule sur le cadran pour recomposer le «66» de la griffe avec l'indication des 6 heures.

Pandémie oblige, la collaboration entre la créatrice et l’horloger a attendu plus de deux ans pour voir le jour. «Nous avons dû suspendre le projet, explique la créatrice. Cette montre mais aussi les silhouettes du printemps-été 2022 célèbrent en quelque sorte le retour à la normale. À cause du Covid, l’atelier de production avec lequel je travaille en Bulgarie n’avait plus aucune commande, ils étaient quasi à l’arrêt et m’ont demandé du travail. C’est ainsi, pour qu’ils puissent se remettre à l’ouvrage au sens propre comme au figuré, qu’est née la collection de cette saison.»

Le mouvement de la montre est entièrement «squeletté» et gravé, comme tous les modèles de la ligne «Lionne» de l’horloger. DR

Coupes et découpes

Cette double présentation était aussi l’occasion de célébrer le retour de Collection 66 à la rue des Deux-Marchés, derrière la Riponne, après deux ans passés du côté de la rue Benjamin-Constant. «Il s’agissait d’une sous-location limitée dans le temps, et l’espace - sur trois étages – n’était pas idéal, le rez-de-chaussée manquait particulièrement de lumière. Je me suis donc réinstallée dans l’ancienne boutique.» La marque garde son espace rollois mais a définitivement fermé son adresse genevoise. «Je peux à nouveau me consacrer pleinement à la création.»

