À demi-mot, la première ministre française Élisabeth Borne l’a reconnu: si les hypothèses défavorables s’accumulent, il y aura cet hiver des rationnements, un risque qui porte aussi bien sur le gaz que sur l’électricité. Les premières touchées seraient les entreprises, mais des experts estiment que cela pourrait aussi, par tournus, concerner les usagers privés.

À vrai dire, personne n’en sait rien. Cela dépend des décisions de Vladimir Poutine sur les livraisons de gaz qu’il effectue encore. Cela dépend aussi du nombre de réacteurs nucléaires qu’EDF pourra relancer avant l’hiver – une donnée que l’opérateur lui-même ne connaît pas à ce jour. Cela dépend enfin, et pas dans une moindre mesure, de la rigueur de l’hiver…

Si ces facteurs évoluent favorablement, tout ne se passera pas trop mal et on pourra dire qu’on a peint le diable sur la muraille. Si au contraire ils s’accumulent, l’hiver pourrait être fait de rationnements.

En France, une petite musique s’installe qui attribue la responsabilité de cette crise à l’Allemagne et à son choix d’abandonner le nucléaire. Comme si sa dépendance au gaz expliquait tout. C’est faire peu de cas des errements du nucléaire français, qui, depuis trente ans, entre surgénérateur abandonné et EPR retardés, offre le visage d’une filière à l’avenir incertain. Les deux pays sont à la peine et il est difficile de trouver dans la crise de quoi justifier les choix de l’un contre ceux de l’autre.

La semaine dernière, le président Macron a évoqué «un grand bouleversement» qui marque notre époque: la «fin de l’abondance» et de «l’insouciance». Curieux propos dans la bouche de celui qui moquait il y a peu les amish de l’écologie, et qui marque combien, face à la crise et au dérèglement climatique, nos repères sont ébranlés.

