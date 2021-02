Hockey sur glace – «C’était le geste le plus stupide de ma carrière» Joël Genazzi s’est fait l’auteur d’un vilain cross-check, jeudi soir face à Langnau. Que s’est-il passé pour qu’il perde son habituel sang-froid? Jérôme Reynard

Joël Genazzi a été expulsé pour la première fois de sa carrière professionnelle, jeudi soir. Photo par RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

On joue la 44e minute de jeu, jeudi soir à la Vaudoise aréna. Julian Schmutz se chauffe avec Aurélien Marti devant la cage lausannoise alors que le puck vient d’être gelé par Tobias Stephan. Joël Genazzi arrive pour seconder son coéquipier, il prend un coup de crosse involontaire au visage et voit rouge. Il assène un cross-check dans la nuque de l’attaquant de Langnau, qui s’effondre (mais se relèvera sans conséquences).

Le capitaine du LHC semble comprendre immédiatement la violence de son geste. Le corps arbitral lui inflige tout d’abord 2+10’ de punition. «Je me suis dit que c’était très gentil», explique-t-il à froid. Les directeurs de jeu se ravisent – après avoir revu la scène à l’écran géant? – et l’expulsent. Le No 79 acquiesce sans broncher et rejoint les vestiaires.