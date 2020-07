Fête nationale – Cette année, le 1er Août sera célébré en comité restreint De nombreuses communes ont renoncé à organiser une fête pour célébrer le 1er Août dans les circonstances actuelles, même si quelques-uns s’obstinent.

Dans de nombreux endroits, le masque sera un accessoire incontournable pour fêter le 1er Août (image d’illustration). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Coronavirus oblige, les Suisses devront célébrer le 1er Août différemment cette année. De nombreuses fêtes et feux d’artifice traditionnels ont été annulés, notamment dans les grandes villes. Des alternatives émergent toutefois ici et là.

À Genève, il n’y aura pas de grande fête du 1er Août comme les années précédentes au Parc La Grange. Mais la Municipalité veut quand même marquer l’événement: des spectacles gratuits seront proposés samedi dans huit lieux différents.

Le Jardin botanique accueillera notamment la partie officielle, avec les discours du maire Sami Kanaan et d’un représentant de l’Association suisse des infirmières et infirmiers, invitée d’honneur de cette édition. Le port d’un masque sera obligatoire à l’intérieur de périmètres limités à 300 personnes.

Feux sur les hauteurs de Montreux

De nombreuses communes ont en revanche renoncé à organiser une fête dans les circonstances actuelles, tout comme dans le canton de Vaud. Toutes les festivités ont ainsi été annulées à Renens et Nyon. Seule une célébration officielle aura lieu à Morges et à Lausanne. La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga sera reçue à Montbenon. Le grand feu d’artifice au bord du lac est lui annulé.

Trois lieux sur les hauteurs de Montreux maintiendront une petite fête populaire et des feux. Les onze autres fêtes généralement organisées sur le territoire élargi de la commune passent à la trappe. Adieu feux d’artifice, cortège et repas gratuit.

Animations dans les préaux

Pour éviter les grands rassemblements, Neuchâtel abandonne aussi l’idée d’un feu d’artifice. À la place, elle proposera des animations décentralisées dans les préaux des écoles. Le Locle revient quant à lui aux sources en organisant un grand feu.

Le traditionnel feu d’artifice de Bienne (BE) tombe également à l’eau le 31 juillet. Une fête est en revanche maintenue. Les contacts des participants seront enregistrés et des masques fournis.

Fribourg a pour sa part renoncé à sa traditionnelle fête sur les Grandes-Rames, mais maintient son feu d’artifice. Idem à Sion, où les feux d’artifice seront tirés depuis le coteau, mais où cérémonie, discours, cantines et autres flonflons ont été annulés.

Fête sans public

Outre-Sarine, les annulations sont également nombreuses. Les Zurichois, les Bâlois, les Bernois, les Lucernois, les Coiriens ou encore les Soleurois seront ainsi privés de fête. Des alternatives sont cependant prévues ou étudiées dans plusieurs endroits. Des musiciens animeront différents quartiers de Zoug. Aarau et Thoune ont aussi prévu des fêtes.

La pandémie de coronavirus n’aura pas non plus la peau des célébrations au Grütli. Le nombre de participants sera toutefois limité à 150. Simonetta Sommaruga y honorera un homme et une femme de chaque canton qui se sont engagés d’une manière extraordinaire pendant la crise.

Le traditionnel brunch à la ferme sera aussi maintenu. L’inscription sera obligatoire. Certaines exploitations passeront cependant à l’alternative du «brunch à l’emporter». Comme les années précédentes, un énorme drapeau suisse sera déroulé en haut du Säntis.

( ATS/NXP )