Festival Le Castrum à Yverdon – «Cette audace d’accueillir un pareil challenge est rare» «Turbo Particules» a été créé pour l’événement par les Vaudoises Coralie Ehinger et Camille Scherrer. Interview de cette dernière. Stéphanie Arboit

Dans l'atelier Contrecontre, Coralie Ehinger (g) et Camille Scherrer (d) mettent au point leur spectacle cosmique, Turbo Particules. Il sera présenté en première au théâtre de l'Echandole à Yverdon. Chantal Dervey

Son univers poétique aime se jouer des contrastes – entre high tech et low tech, entre réel et fiction, entre technologie et poésie. Camille Scherrer explore encore une fois cette intersection, ce «lieu où ça gratte» comme elle le décrit espièglement, avec le spectacle «Turbo Particules», en duo avec Coralie Ehinger. Il sera présenté au festival Castrum à Yverdon, qui allume les feux de sa nouvelle édition du 11 au 14 août.