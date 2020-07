Pourquoi avez-vous choisi Lausanne pour faire votre discours du 1er Août?

Je commence la Fête nationale par un hommage à toutes celles et ceux qui se sont engagés durant la crise du coronavirus, les «héros du quotidien», sur la prairie du Grütli. Mais j’avais aussi envie d’aller en Suisse romande et j’aime bien Lausanne. Ce sera la troisième fois cette année que je m’y rends. J’étais déjà venue en janvier pour l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Mais cela me semble très loin déjà, au vu de ce qui s’est passé depuis! Durant la crise sanitaire, j’ai visité les soins intensifs du CHUV, où j’ai été extrêmement impressionnée par l’engagement du personnel.