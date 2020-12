Jeunesse volée – Cette crise qui brûle les ailes des jeunes À l’âge où ils auraient pu se projeter vers l’avenir et le monde adulte, la vie en a décidé autrement. Souvent oubliés, les jeunes ne sont pas moins affectés par la crise sanitaire. Témoignages. Marine Dupasquier , Catherine Cochard

Ils ont commencé l’année 2020 avec plein de projets en tête. Puis la pandémie est venue contrarier leurs plans. Ils racontent. vidéo: Catherine Cochard

Ils ont entre 15 et 21 ans, la tête remplie de projets et la vie devant eux. Pourtant, pour ces jeunes Vaudois, le quotidien se résume désormais souvent à des va-et-vient entre le cocon familial et le cercle des études. Cette génération charnière serait-elle particulièrement touchée par cette crise, qui lui vole sa jeunesse à l’heure de la prise d’indépendance et des nouvelles expériences?

«C’est presque l’âge le plus compliqué mais on en a très peu parlé, remarque Tanguy Ausloos, délégué romand à la jeunesse. Car contrairement aux personnes âgées, qui souffrent de la solitude et peuvent en mourir, la jeune génération ne voit – a priori - pas sa santé menacée par le virus.»