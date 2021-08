Un documentaire intimiste dimanche 28 août sur RTS2 – Cette femme au foyer que l’histoire a tendance à zapper Pour sa première à la tête de l’émission «Histoire vivante», Laurent Huguenin-Elie clos avec puissance la thématique de la femme au foyer. A voir et à réécouter. Thérèse Courvoisier

Une image vintage extraite du documentaire de Michèle Dominici «L'histoire oubliée des femmes au foyer». RTS

Un simple extrait sonore, «aux hommes, la conquête du monde. Aux femmes, la conquête d’un homme» et le ton est donné. Attention, l’émission «Histoire vivante» , qui existe depuis 2002 et dont Laurent Huguenin-Élie vient de reprendre les rênes à Jean Leclerc, n’est pas du genre à se montrer avare en points de vue.

Au contraire. Toujours sur le format de cinq fois 30 minutes en radio et d’un documentaire le dimanche soir sur RTS 2, elle visite à travers les angles et les époques une thématique qui touche, qui interroge, qui surprend.

Pour sa première, l’ancien présentateur du «12.45» a choisi la thématique des femmes au foyer, de sa naissance au XIXe siècle à la diffusion ce dimanche du très intimiste film «L’histoire oubliée des femmes au foyer» de Michèle Dominici.

Laurent Huguenin-Elie, journaliste et producteur de l'émission «Histoire vivante». RTS/Jay Louvion

«Cette thématique de la femme au foyer m’a forcément renvoyé à ma situation personnelle de fils ayant grandi dans un milieu très masculin avec deux frères, mais aussi de père d’une petite fille» Laurent Huguenin-Elie

«La construction de l’émission utilise toujours un documentaire pour fondation, explique le nouveau patron. Au moment de sa sélection, nous nous demandons déjà comment traiter le thème en radio et le diviser en cinq épisodes.

Personnellement, j’aime autant la grande histoire que la petite, celle de la société, proche des gens. Cette thématique de la femme au foyer m’a forcément renvoyé à ma situation personnelle de fils ayant grandi dans un milieu très masculin avec deux frères, mais aussi de père d’une petite fille.»

Un film troublant et très parlant

Et c’est pareil pour tout le monde, surtout au moment de regarder ce documentaire troublant, constitué d’extraits de journaux intimes et d’images privées, qui est né d’une discussion entre sa réalisatrice, Michèle Dominici, et sa propre maman.

Quand elle a proposé à sa mère d’écrire ses mémoires, celle-ci lui a donné un cahier qui relatait son existence de sa naissance au jour de son mariage. Et pourquoi plus rien après? «Parce que ce n’est pas intéressant», a-t-elle répondu.

Une phrase qui passe d’abord inaperçue, tant le modèle de femme au foyer invisible ne surprend pas. Mais quand on s’y arrête, on en réalise toute la violence…

