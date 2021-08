Place de la Navigation – «Cette Fête de la mi-août, on était à deux doigts de ne pas la faire» La traditionnelle manifestation d’Ouchy commence ce vendredi à midi. La place sera entièrement barriérée et le pass sanitaire obligatoire pour entrer. Laurent Antonoff

Jean-Pierre Manigley, organisateur de la Fête de la mi-août, sur la place de la Navigation à Ouchy. Chantal Dervey

Les Lausannois, privés de carnaval depuis deux éditions pour cause de pandémie, retrouveront un peu de l’ambiance tropicale et festive ce week-end, place de la Navigation à Ouchy. Mais la tenue de la fête de la mi-août ne coulait pas forcément de source pour ses responsables. «On était vraiment à deux doigts de ne pas la faire», confie Jean-Pierre Manigley, président du Carnaval de Lausanne et organisateur de la manifestation. En cause: toujours les contraintes liées au Covid-19.

Comme l’année dernière, la place de la Navigation sera entièrement barriérée sur ses 75 mètres de long et ses 25 de large, l’accès à la fête se fera par trois entrées séparées, mais plus besoin de compter les visiteurs. «En 2020, la capacité était limitée à 300 personnes. Cette fois-ci, nous avons choisi l’option «manifestation de plus de 1000 personnes». Cela implique que le pass sanitaire sera obligatoire pour célébrer la mi-août», explique Jean-Pierre Manigley. Un président qui estime les mesures à prendre un peu «pointilleuses» pour une fête de cette envergure. «On a dû faire des plans, avoir l’aval de l’état-major cantonal de conduite, du médecin cantonal et des pompiers. Ce surcoût correspond à 10% de notre budget.» À noter que des tests rapides pourront être réalisés sur place.

Un mini-Luna Park pour les enfants

C’est ce vendredi à midi que le coup d’envoi de la Fête de la mi-août sera donné. Des manèges, qui donnent à la place un petit air de Luna Park, attendent les enfants. Samedi soir, la communauté brésilienne en costumes fera monter la température. Dimanche, ce sera au tour des accordéonistes de Lausanne d’entrer en scène dès 11 h. Tout le programme sur le site du Carnaval de Lausanne.

