Début des hostilités dimanche – Cette fois, c’est juré: Roland-Garros est plus ouvert que jamais Alcaraz, Djokovic, Nadal et Tsitsipás: ils sont quatre grands favoris à la victoire finale à Paris. Jérémy Santallo Paris

Rafael Nadal à l’entraînement samedi à Roland-Garros. GETTY IMAGES

Rafael Nadal a fait son apparition dans la grande salle de presse vendredi, en début d’après-midi, avec sa démarche habituelle. Il n’avait pas claudiqué beaucoup plus lors de ses séances d’entraînements depuis son arrivée dans la capitale française, mercredi. Après ces images de détresse et son abandon à Rome, la semaine dernière, le pied gauche de l’icône espagnole est l’objet de regards suspicieux des curieux à la Porte d’Auteuil.