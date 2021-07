Pascal Saint-Amans, OCDE - «Cette fois, c’est la fin des paradis fiscaux»

Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE depuis 2012, Pascal Saint-Amans a mené les négociations sur l’impôt minimum entre 139 pays qui ont abouti à un accord-cadre historique le 1er juillet dernier. Réunis jusqu’à samedi soir à Venise, les ministres des Finances des principales grandes puissances économiques formant le G20 doivent l’endosser dans la journée.

Certains dirigeants politiques ont salué un accord «historique» sur la fiscalité: en quoi est-ce le cas?

C’est un accord historique, parce qu’il met fin à un cycle de mondialisation sans régulation fiscale. Après la libéralisation des années 80, on a abouti à une situation où les entreprises multinationales pouvaient réduire leur facture d’impôts en toute légalité, sans aucune contrainte, dans une course au moins-disant. C’est à ça qu’on met fin, un cycle d’ingénierie fiscale agressive et de baisse des recettes fiscales pour les États. Il y aura un avant et un après cet accord.