Football – Cette fois, le SLO est resté muet Pour la deuxième fois de la saison, Stade-Lausanne n’a pas trouvé la faille. Aarau est reparti de la Pontaise en vainqueur (0-2), auteur de deux buts magnifiques et… identiques. Sport-Center

Brighton Labeau a manqué un penalty et raté l’occasion de relancer la rencontre contre Aarau avant la pause. keystone-sda.ch

Stade-Lausanne-Ouchy est passé à côté de son match. C’est dit, ce n’est pas une habitude, mais voilà: les Lausannois ont évolué à contresens de pas mal de leurs qualités vendredi. Ils ont surtout commis l’impardonnable impair de concéder deux fois le même but, à peu de choses près.

Alors oui, lorsque Aarau réussit plusieurs enchaînements de cette élégance-là, cela doit s’apprécier à sa juste valeur. Deux transitions parfaites, des passes laser, deux conclusions chirurgicales: merci d’être venu illuminer la Pontaise. Sauf que dans l’autre camp, on remarque l’espace à chaque fois laissé entre la défense centrale vaudoise et son milieu de terrain. Là même on ne s’est pas gêné d’appuyer l’avant-garde argovienne (13e et 27e). Cela a coûté le match.

Il existait une option pour espérer refaire surface côté stadiste: que Brighton Labeau transforme le penalty obtenu par Sofyan Chader dans la foulée du 0-2. Le Français était en train de réaliser un vrai bon début de match, ses performances récentes poussaient à l’optimisme: du tout cuit? Non, sachant que Simon Enzler a plongé du bon côté.

Le train était passé, surtout que Brighton Labeau a quelque peu accusé le coup par la suite, se trompant alors qu’il visait une montagne en début de seconde période. Il y avait peut-être là une leçon bonne à retenir pour le SLO, emporté vers le haut du tableau à toute vitesse. Si vite que sa stabilité en accuse parfois le coup. Rien de grave. Un derby face à Yverdon Sport pointe à l’horizon pour se remettre d’aplomb.

Stade-Lausanne-Ouchy - Aarau 0-2 (0-2) Afficher plus Stade de la Pontaise, 472 spectateurs. Arbitre: Anojen Kanagasingam. Buts: 13e Spadanuda 0-1; 27e Balaj 0-2. SLO: Hammel; Hajrulahu, Rüfli, Cueni; Asllani, Laugeois (75e Lima), Bamba, Qarri (87e Hysenaj); Ajdini, Chader; Labeau (75e Staffoni). Entraîneur: Meho Kodro. Aarau: Enzler; Giger, Thaler, Bergsma, Conus; Jäckle, Schneider (89e Schwegler); Balaj (62e Avdyli), Rrudhani (46e Njie), Spadanuda (91e Aratore); Almeida (66e Gouano). Stephan Keller. Avertissements: Asllani (35e, antijeu), Njie (55e, jeu dur), Labeau (68e, jeu dur).

