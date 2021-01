Transport et semi-confinement – Cette fois, les passagers ne seront pas dédommagés Contrairement au printemps, et malgré l’obligation de télétravail, la branche ne fera pas de geste financier. Romaric Haddou DÉVELOPPEMENT SUIT

D’après Alliance SwissPass, l’organisation de branche des transports publics, ce semi-confinement n’est pas comparable à celui du printemps. Par conséquent, il n’y aura «pas d’adaptation des tarifs ni de mesures de souplesse en raison de l’obligation de télétravail». Les détenteurs d’abonnements ne seront pas dédommagés alors que ça avait été le cas l’an dernier.

Alliance SwissPass souligne qu’au printemps 2020, la donne avait changé de manière «subite et inattendue». L’offre avait été réduite et le Conseil fédéral déconseillait d’emprunter les transports publics. Or, cette fois, «les entreprises de transport ne procéderont à aucune réduction de l’offre. Les transports publics conservent leurs capacités, les emprunter est sûr si l’on respecte le plan de protection et aucune recommandation d’éviter les moyens de transport publics n’a été émise. De plus, les nouvelles restrictions ne sont pas advenues par surprise, mais les voyageurs connaissaient les risques, par exemple le télétravail obligatoire, au moment d’acheter leurs abonnements.» Les pertes prévues, et chiffrées en milliards de francs, sont aussi avancées pour justifier cette décision.