La Tuilière inaugurée – Cette fois, les Vaudois ont vraiment leur stade de foot Avec un stade plein et 12'150 spectateurs présents pour l'inauguration officielle de la Tuilière, le Lausanne-Sport a définitivement tourné la page de la Pontaise. Il lui a manqué la victoire, mais l'ambiance était là.

Les Vaudois ont finalement pris possession de leur nouveau stade. Keystone-ATS/Laurent Gilliéron

Cela peut surprendre. «Quand vous appelez vos défenseurs et qu’ils ne vous entendent pas, vous comprenez que quelque chose a changé.» Mory Diaw a sa manière de raconter la belle journée de la Tuilière. Il y avait du monde, 12’150 personnes (à guichets fermés, si l’on excepte le secteur réservé aux fans du FC Sion, lequel n’était pas plein), et c’était une douce façon de mettre à l’honneur – enfin – officiellement la nouvelle arène du Lausanne-Sport. Un an après sa mise en fonction, les Vaudois ont désormais pris possession de leur stade de football, et ils peuvent en être fiers. La répétition est porteuse de sens: cet écrin-là dégage quelque chose qui profite au jeu et à ses joueurs.

La transition avec la Pontaise est dorénavant totalement actée. Même les anciens qui ont aimé grandir et vieillir aux Plaines-du-Loup trouveront leur plaisir un peu plus haut sur le plateau de la Blécherette. Vincent Steinmann en avait d’une certaine façon fait son credo: «A la Pontaise, on venait au match et rien que pour le match, affirme le vice-président du LS. Là, les gens ont pu s’apercevoir qu’il y avait une véritable expérience, pour les 7 à 77 ans. C’est vachement cool. Tu viens avec tes potes, tu as un espace famille, il y a le kop. Les anciens sont aussi là. Tout cela est bien différent de ce qu’on avait avant.» Dimanche soir, la rencontre s’était achevée depuis une bonne heure que le bar intégré au stade demeurait bien rempli. À la Tuilière, les fidèles savent déjà qu’ils y viendront tôt pour en repartir tard.

«Nous y sommes enfin»

Et cette journée quelque peu spéciale permettra d’en garder un certain souvenir. Les gosses avaient beau être rappelés à l’ordre par le speaker lorsqu’ils ont piétiné la pelouse synthétique à la fin du match, ils se rappelleront avoir couru après Mory Diaw et Cameron Puertas ou alors serré la main d’un Christian Constantin beau joueur. Il fallait sans doute cette façon de commencer l’histoire, même avec près d’un an de retard sur le calendrier.

«Nous y sommes enfin», clamait même dans le micro du stade un speaker qui avait déjà fait le chemin depuis une bonne année. Contre Young Boys, le 29 novembre 2020, le Conseiller d’État Philippe Leuba était déjà là, comme le président du club Bob Ratcliffe, pour couper le ruban. Cette fois, ils ont donné le coup d’envoi fictif en compagnie d’Émilie Moeschler, Municipale en charge des sports. Il y a un an, c’était son prédécesseur Oscar Tosato qui était à sa place.

«Il faut que les gens apprécient se rendre au stade, pour le moment qu’il y a à y passer. Au hockey, par exemple, ce n’est pas les résultats qui font venir les gens. Et pourtant, ils sont là» Vincent Steinmann, vice-président du Lausanne-Sport

Symbole d’une transition qui s’est étalée. Mais il y avait dimanche le sentiment d’un vrai départ. Celui qui devra avoir des suites, pour confirmer. Comment capitaliser là-dessus? «Sans le souffle du sportif, ce sera difficile de remplir, accepte Steinmann. Mais si les résultats suivent, les gens auront un vrai plaisir de venir voir du foot ici. Il faut surtout qu’ils apprécient se rendre au stade, pour le moment qu’il y a à y passer. Au hockey, par exemple, ce n’est pas les résultats qui font venir les gens, avec près de 60 matches par saison. Et pourtant, ils sont là.»

Dimanche, le LS aurait adoré remercier son public. «C’était un sentiment incroyable, et nous avons une certaine tristesse de ne pas avoir pu lui offrir une victoire», a même soupiré l’entraîneur Ilija Borenovic. Peut-être son équipe a-t-elle été un temps décontenancée par une ambiance nouvelle. Gageons que si elle devait se reproduire toutes les deux semaines, elle s’en accommodera rapidement.

