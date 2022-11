Tennis – Suissesses en finale – Cette fois, tous les ongles suisses doivent finir rouges Après les échecs des finales de 1998 et de l’année dernière, la sélection féminine espère enfin devenir championne du monde ce dimanche, contre l’Australie. Jérémy Santallo

Belinda Bencic félicitée par tout un groupe après la qualification helvétique pour la finale de la Billie Jean King Cup. keystone-sda.ch

Depuis l’hiver 2017 et une rencontre à Genève, la tradition perdure et personne n’y coupe, les hommes compris. Après chaque point remporté en Billie Jean King Cup, tous les membres de l’équipe de Suisse se colorent un nouvel ongle avec un vernis rouge, aux couleurs de la nation. Et à Glasgow, pour cette édition 2022, ce sont les joueuses elles-mêmes qui jouent les artistes en herbe, peu importe l’heure de la journée. «Tout est parti d’une blague mais on a continué et maintenant cela fait vraiment partie de notre quotidien en sélection. On doit parfois en forcer certains mais tout le monde y passe, a souri Viktorija Golubic. Je trouve ça drôle parce que le tennis est souvent si sérieux, si professionnel, que cela apporte un peu de légèreté.»