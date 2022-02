Challenge League

Football – Cette fois, Yverdon Sport a ouvert les vannes Moins en contrôle qu’à leur habitude, les Yverdonnois ont lâché la victoire à la 84e face à Thoune vendredi (2-2). Titulaire pour la première fois, Brian Beyer a impressionné. Florian Vaney - Yverdon

Uli Forte et ses hommes ont été contraints de partager l’enjeu. Madeleine Schoder

La formule parfaite, Yverdon Sport ne l’a pas encore trouvée. Ce qui ne l’empêche pas de se trouver loin au-dessus des attentes. Mario Di Pietrantonio demandait du jeu offensif à outrance en début de saison: le président n’est pas servi chaque week-end, et la sérénité actuelle dans laquelle nage le club prouve que tout le monde s’est totalement accommodé de la situation. Souvent, YS ne concède presque rien à l’adversaire et se montre modérément dangereux de l’autre côté du terrain en contrepartie. Vendredi soir, les Nord-Vaudois ont ouvert les vannes. Et ça a failli leur sourire.

Ce match nul finalement concédé face à Thoune (2-2), c’est aussi l’histoire d’une réussite. Celle d’un transfert de «seconde zone». Dans l’ombre de l’arrivée d’Anthony Sauthier cet hiver, Yverdon a recruté l’ancien Biennois Brian Beyer, alors pensionnaire de Promotion League. Le genre de pari que peu sont prêts à tenter. YS a foncé et en a déjà été récompensé.

Beyer se fait remarquer

Sa queue-de-cheval blonde flottant au vent, le Français a imposé l’évidence dès sa première titularisation en vert. Une pointe de vitesse au-dessus de la moyenne, un sens du jeu appréciable, quelques gestes folkloriques et une lourde frappe qui devra être affinée: le buteur sait se faire remarquer. Et vu qu’il a en plus ajouté son nom au tableau d’affichage en inscrivant le 2-0, on devrait vite le revoir au Stade municipal.

Le SLO bat Vaduz

Lui n’était plus sur le terrain lorsque Thoune a égalisé en fin de match (2-2). Frustrant pour cet Yverdon qui a mené de deux longueurs et qui, pour une fois, n’a pas su boucler derrière. La formule parfaite attendra. D’ici-là, YS continue d’avancer. Tout comme Stade-Lausanne, qui vient de prendre sept points sur ses trois dernières sorties. Vendredi, les protégés de Meho Kodro se sont appuyés sur les onzième et douzième réussites de la saison de Brighton Labeau pour déclasser Vaduz (2-0) et engranger une victoire qui fait du bien. Le podium revient à cinq points.



YS – Thoune 2-2 (2-1) Afficher plus Stade municipal, 700 spectateurs. Arbitre: Marijan Drmic. Buts: 14e Kone 1-0; 34e Beyer 2-0; 36e Dorn 2-1; 84e Schwizer 2-2.

Yverdon: Martin; Rodrigues, Hajrovic, Gétaz; Sauthier (70e Jaquenoud), Silva, Fargues (70e Kabacalman), Eberhard, Le Pogam (70e Ninte); Kone (84e Beleck), Beyer (77e Eleouet). Entraîneur: Uli Forte. Thoune: Ziswiler; Dorn, Havenaar, Sutter, Schüpbach; Hasler, Castroman (79e Fatkic); Dzonlagic (79e Dos Santos, Karlen (79e Gerndt), Schwizer; Kyeremateng (89e Lekaj). Carlos Bernegger. Avertissements: Karlen (33e, jeu dur), Sauthier (40e, jeu dur), Fargues (42e, antijeu), Dzonlagic (57e, antijeu), Castroman (59e, antijeu), Eleouet (78e, jeu dur), Gerndt (91e, jeu dur).

