Entrée en Bourse de Sophia Genetics – «Cette journée marque l’aboutissement de dix ans de travail» Vendredi 23 juillet, la licorne romande dépassait le milliard de dollars de valorisation boursière. Entretien avec son fondateur et patron, Jurgi Camblong. Olivier Wurlod

Vendredi 23 juillet, J u r gi Camblong et son équipe étaient à Wall Street pour sonner la fameuse cloche annonçant chaque jour ouvrable l’ouverture des marchés aux États-Unis.

Début 2013, basée à l’EPFL et spécialisée en bio-informatique, Sophia Genetics s’apprête à boucler une première levée importante de fonds à hauteur de 5 millions de francs.

Cofondée à peine deux ans plus tôt par Jurgi Camblong, la start-up commence à s’illustrer dans ce que l’on appelle aujourd’hui la médecine des données et fait l’objet d’un premier portrait dans nos pages. À l’aide d’algorithmes prédictifs, cette dernière permet d’aboutir à des traitements plus précis et personnalisés pour certaines maladies comme le cancer.

Dix ans plus tard, la jeune société vient de confirmer sa place dans le club encore trop restreint des licornes romandes. Vendredi 23 juillet, celle qui travaille désormais avec 780 hôpitaux dans 72 pays et réalise le profil génomique de 20’000 patients par mois atteignait le milliard de dollars de valorisation boursière lors de ses premières heures de cotation à Wall Street.