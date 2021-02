Patrick Lachaussée, consul général de France à Genève, estime que le tourisme d’achat sera limité par la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20’000 m

Patrick Lachaussée, consul général de France à Genève, estime que le tourisme d’achat sera limité par la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20’000 m 2 .

L’annonce faite vendredi par le premier ministre Jean Castex d’une obligation de présenter un test PCR négatif pour entrer en France a soulevé de nombreuses interrogations sur les exceptions possibles. D’abord limitées aux travailleurs frontaliers et aux chauffeurs routiers, elles ont été étendues dimanche aux habitants vivant à proximité de l’Hexagone. Ils peuvent pénétrer en France jusqu’à 30 kilomètres de leur domicile. Patrick Lachaussée, consul général de France à Genève, explique la situation.

Pourquoi la France a-t-elle mis en place cette limite de 30 kilomètres?

Cette notion est une première depuis le début de la crise. Elle permet de garder une certaine liberté de mouvement puisque la frontière reste ouverte. Cette limite est le fruit d’un arbitrage et garantit l’existence d’un bassin de vie transfrontalier. Les Suisses qui vivent à plus de 30 kilomètres ou veulent aller plus loin en France peuvent toujours entrer dans le pays mais en présentant un test négatif. Des enseignements ont été tirés par rapport au printemps passé, lorsque des familles ont été coupées.