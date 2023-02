Mezzo-soprano lausannoise – «Cette nomination est déjà une victoire» Marina Viotti fait partie des trois artistes lyriques nominées aux «Victoires de la musique classique». Coup de fil à une chanteuse ravie. Matthieu Chenal

Marina Viotti dans le rôle-titre de «La Perichole» d’Offenbach, façon Laurent Pelly, en novembre 2022 à Paris. VINCENT PONTET

La voix, le charisme et la personnalité rayonnante de Marina Viotti continuent à faire parler d’elle au plus haut niveau. La dernière consécration en date est venue des «Victoires de la musique classique», où la mezzo-soprano franco-suisse se retrouve nominée comme Artiste lyrique. Le palmarès sera rendu public lors de la cérémonie en direct de l’Opéra de Dijon, sur France 3 et France Musique, le 1er mars.

Mais comment fait-on pour être retenue pour un événement qui n’a rien d’un concours? C’est la question que nous avons posée à la principale intéressée: «À vrai dire, je ne sais pas qui a suggéré mon nom, répond Marina Viotti par téléphone. Le processus de sélection reste assez obscur. Je sais que c’est souvent le résultat d’un lobbying des grandes maisons de disques, mais, en l’occurrence, ce n’est pas le cas et c’est la preuve que c’est aussi possible sans! Je suis aussi très surprise d’avoir été retenue sans être passée d’abord par la catégorie des Révélations.»

Une Périchole punk

Cela dit, la notoriété grandissante de Marina Viotti en France est une réalité dont la cantatrice est parfaitement consciente: «Il y a eu ces derniers mois une double actualité. La parution en septembre de mon album «A Tribute to Pauline Viardot», avec les Talens lyriques de Christophe Rousset, et ma participation au Théâtre des Champs-Elysées dans le rôle-titre de «La Périchole» pour la production géniale de Laurent Pelly. J’y remplaçais Marianne Crebassa, qui venait d’accoucher.» À noter que, sur cette production où l’héroïne est habillée en punk, Marina Viotti chantait en alternance avec Antoinette Dennefeld, autre diplômée de la Haute École de musique de Lausanne (HEMU).

Lors de la cérémonie, Marina Viotti sera accompagnée par l’Orchestre Dijon Bourgogne. Elle a choisi d’interpréter «Mon cœur s’ouvre à ta voix», extrait de «Samson et Dalila», de Saint-Saëns. «J’avais envie de montrer un côté plus lyrique et plus grave, car c’est là où va ma voix en ce moment.» Malgré ces ondes positives, la mezzo-soprano ne se fait pas trop d’illusions sur le résultat final: «Mes chances de remporter sont infimes à côté de Léa Desandre et Barbara Hannigan, qui sont médiatisées depuis longtemps.»

Cette manifestation étant la plus importante vitrine de la musique classique en France, on imagine l’impact que cela peut avoir sur une carrière encore jeune. Pour la cantatrice formée à la HEMU, cette reconnaissance est surtout un honneur: «J’ai beau avoir la nationalité française et avoir vécu douze ans en France, les Français m’avaient jusqu’ici un peu «boudée», car je n’y ai pas suivi ma formation. Je suis touchée d’avoir cette reconnaissance comme faisant partie des chanteurs français. Ma victoire, c’est d’y être!»

Les prochaines semaines seront intenses pour Marina Viotti avec «Les Contes d’Hoffmann», en mars à La Scala de Milan et la tournée de vernissage de son prochain album, qui passera le 6 mai par le Week-end musical de Pully.

