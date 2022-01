Suisse orientale – Cette nuit fut glaciale Les températures ont fortement chuté durant la nuit de jeudi à vendredi, surtout dans les régions de l’est de la Suisse.

En Suisse romande, la température la plus froide vendredi a été enregistrée à la Brévine (Neuchâtel), avec -16,8 degrés vers 4h20 du matin. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Les températures ont fortement chuté durant la nuit claire de jeudi à vendredi, surtout dans les régions de l’est de la Suisse. Il a fait un peu moins froid en Suisse romande.

Selon MétéoSuisse, c’est à Hintergräppelen (SG), dans le Toggenburg, à 1290 mètres d’altitude, qu’il a fait le plus froid tôt vendredi matin, avec -30 degrés. Dans le canton de Schwyz, -26,8 degrés ont été mesurés sur la Glattalp (1850 mètres d’altitude). Il a fait -25,7 à Samedan (GR).

Les températures étaient nettement plus douces en plaine. MétéoSuisse a calculé un minimum de -7,7 degrés à Saint-Gall à 6h du matin et de -4,7 degrés à Berne-Zollikofen. Il a fait -1,2 degré à Bâle. En Suisse romande, la station de Genève-Cointrin a mesuré -2,5 degrés au plus froid de la nuit et celle de Pully (VD) -1,2 degré.

ATS

