Procès à Renens – «Cette nuit-là, j’ai compris que mon compagnon souhaitait me tuer» Un homme répond d’une série de violences physiques, psychologiques et sexuelles sur deux femmes. Il nie en bloc. Romaric Haddou

Le Tribunal de Renens, où se tient le procès. Keystone

Le Ministère public retient 19 infractions, de l’injure à la tentative d’assassinat en passant par les vols, les menaces, l’enlèvement, la séquestration et le viol. Un homme de 35 ans est jugé depuis mercredi au Tribunal de Renens pour une série de faits survenus en 2008 puis entre 2016 et fin 2017. Au cœur de cette première journée de débats: des éclats de voix, de longs silences et les accusations les plus graves, à travers les témoignages de deux plaignantes.

L’ex-compagne du prévenu, d’abord. Évoquant le traumatisme né des faits, la jeune femme a eu du mal à y revenir durant l’audience, renvoyant régulièrement la Cour à ses précédentes auditions. L’acte d’accusation de la procureure Laurence Brenlla liste en tout cas plusieurs épisodes de violences. Une nuit de janvier 2017, dans une fourgonnette, sous la menace d’un couteau. Trois mois plus tard, dans un bar de Renens puis dans une discothèque lausannoise. La jeune femme parle d’une scène d’étranglement et de menaces de mort. L’accusé nie en bloc, la renvoyant à une crise de jalousie. En octobre 2017, elle parle d’une tentative de viol. «Jamais, ça sort de nulle part», balaie-t-il.