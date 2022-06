Le pari d’une rugbywoman – Cette Payernoise a lancé une marque de vêtements de sport durable Julie Gaudin, étudiante et membre de l’équipe de Suisse de rugby, a concrétisé son projet: développer Atawa, une marque d’habits fabriqués en Europe. Ruben Steiger

Julie Gaudin pose fièrement avec les habits Atawa, la marque d’habits de sport qu’elle a créée. 24 HEURES/J-P Guinnard

Développer sa propre marque d’habits de sport, c’est l’idée qui a germé dans la tête de Julie Gaudin, ancienne gymnaste reconvertie rugbywoman, durant le premier confinement lié au Covid. «À cette période, je faisais beaucoup de sport et je me suis rendu compte que tous mes habits venaient d’Asie. Je me suis demandé si on pouvait faire mieux», raconte la native de Payerne. Le 4 mai dernier, après 428 jours de travail acharné, elle a lancé sa première collection et la marque Atawa était officiellement née.