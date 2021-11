Prestigieux prix littéraire – «Cette reconnaissance dépasse tout ce que je pouvais imaginer» La Jurassienne Elisa Shua Dusapin peine encore à réaliser qu’elle a obtenu le très renommé National Book Award pour «Winter in Sokcho». Impressions. Caroline Rieder

Elisa Shua Dusapin à Genève en 2019. La Jurassienne a des racines en France comme en Corée, mais vit à Porrentruy. Florian Cella/24 heures

Jeudi matin, Elisa Shua Dusapin n’en revenait toujours pas. Plusieurs heures après avoir reçu le National Book Award, une des distinctions littéraires les plus prestigieuses des États-Unis, la Jurassienne constate son hébétude et s’en excuse au bout du fil: «Je n’ai jamais eu un matin pareil. C’est fou.»

La jeune auteure a été distinguée pour la traduction anglaise d’«Hiver à Sokcho», paru en 2016 chez Zoé. Traduit en anglais par Aneesa Abbas Higgins sous le titre «Winter in Sokcho» et paru chez Open Letter Books, l’éditeur américain de Marguerite Duras et de Mathias Énard notamment, son roman s’est imposé dans la catégorie «littérature traduite».