Sortir ce week-end – Cette semaine, c’est dehors que ça se passe Été oblige, les manifestations en plein air se multiplient, des concerts à la Lake Parade en passant par du cinéma en plein air ou un tour en calèche… Caroline Rieder Francois Barras Boris Senff Lea Gloor

Le Parc Mon Repos, l’un des sites des Garden Parties lausannoises. VQH/GÉRALD BOSSHARD

Pour un plein pleinde culture en plein air, musique, théâtre, cinéma, ateliers ou promenades thématiques sont une nouvelle fois au menu des Garden Parties lausannoises. Les réjouissances, gratuites, démarrent vendredi et samedi à Valency et se poursuivront à l’Hermitage (ve 21 et sa 22), Mon-Repos (ve 28 et sa 29), l’Élysée (ve 4 et sa 5 août) et au parc du Musée romain de Lausanne-Vidy (ve 11 et sa 12). Rendez-vous vendredi dès 17 h au chapiteau-cabane de Tadam Cie’rkus ou à 18 h pour «Chez toi, chez moi», l’un des spectacles proposés dans le cadre de la tournée estivale du festival d’arts de rue de La Plage des Six Pompes. Pour les lève-tôt, la musicienne Giulia Dabalá jouera à la Jetée de la compagnie samedi à l’aube. (LGL)

Burning Virus

Pollen bourgeonne à Cully.

Musique pop Cully n’est pas que jazz. Depuis trois ans, le Burning Virus inocule celui d’un rock plutôt pop entre les pavés de la place d’armes du village. Une seule journée, le 15 juillet, mais sous la forme d’un marathon de dix heures de concerts, organisé par des étudiants du cru. Au menu: Mingmen, Sam Frank Blunier, le rap de Seko, Pollen, Windshelter, Caves Wolves, etc. (FBA)

Lake Parade

Techno Le rendez-vous estival des fans de techno rythmera le pavé genevois durant deux jours. Samedi 15 juillet (15h à 18h), la Lake Parade s’étendra de l’avenue de France jusqu’à la hauteur de Baby Plage, avec un parcours tout au long de la rade de Genève. Dimanche, la Lake Sensation (18h à 2h) se déroulera sur les quais à la hauteur de la plage des Eaux-Vives. Les plus médicamentés sont attendus à l’After Lake, dimanche de 10h à 20h, pour clôturer l’affaire en beauté. (FBA)

Nuances Pop à Saint-Maurice

Festival Le festival Nuances Pop cultive-t-il la… nuance? Il l’affirme de manière résolument pop et anime en tout cas avec entrain la Grand-Rue du bourg depuis le 23 juin. Ce vendredi 14 juillet, les festivités reprennent, sans craindre la concurrence avec la fête nationale française, avec le bluegrass de Snake Doctor, la fanfare de rue de Look See Go et le street band de La Chtague. Apéritifs colorés en sus et possibilité de tournois de pétanque. (BSE)



Saint-Maurice, Grand-Rue, ve 14 juillet (dès 18h30). www.nuancespop.ch

Riviera Tango Fiesta à Vevey et à La Tour-de-Peilz

Musique et danse L’Argentine et sa carte de visite parmi les plus connues - le tango - s’invitent à Vevey et à La Tour-de-Peilz jusqu’au 16 juillet. L’offre ne se réduit pas à des milongas invitant les danseurs à se déhancher à la salle boëlande des Remparts (dès 21h, avec une séance supplémentaire le samedi 15 à 14h et le dimanche 16 à 13h), mais passe aussi par plusieurs concerts au Théâtre Oriental de Vevey. Mirta Alvarez au chant et à la guitare, le jeudi 13 (18h), et le Típica Silencio Septeto, samedi 15 (19h). (BSE)



«Une toile sous les étoiles»

Une image tirée du film «Elvis», de Baz Luhrmann. DR

Cinéma L’open air «Une toile sous les étoiles» revient à Prilly, ce samedi à la piscine de la Fleur-de-Lys, avec la projection gratuite du multiprimé «Elvis», de Baz Luhrmann. On y suit le King bien sûr, mais à l’écran se tisse aussi une fresque de l’Amérique des années 50 à 70, sur plus de deux heures et demie. En cas de mauvais temps, report au samedi 22 juillet, même lieu, même heure. (CRI)

Vie de château

À Prangins, la baronne Matilda Guiguer présentera la vie au XVIII e siècle. DR

Animations Envie de goûter à la saveur de la vie de château? Il est possible de se plonger dans plusieurs époques, grâce à diverses manifestations. On remontera jusqu’à la période médiévale au château de Chillon, lors d’une visite guidée pour découvrir ce que mangeaient les comtes de Savoie, comment on se lavait les dents et quelles étaient les coiffures à la mode au XVe siècle (di 16, 14h15 (allemand), 15h15 (français), 16h15 (englais). À Prangins, on plongera dans le XVIIIe siècle grâce à une visite guidée théâtralisée, sous la houlette de la baronne Matilda Guiguer (di 16, 14-14h30, 15h-15h30, 16h-16h30). Au château de Vullierens enfin, on se promènera en calèche dans le domaine (sa 15, 14h-17h). (CRI)

