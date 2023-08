Sortir ce week-end – Cette semaine, de la culture en transats estivaux Festival au milieu d’une clairière, ou films de montagne et concerts dans la cour de châteaux. Les propositions de la semaine attirent dans des lieux magiques. Stéphanie Arboit Matthieu Chenal Florence Millioud Gérald Cordonier Caroline Rieder

«Grand Capucin, a little big wall» sera projeté au FIFAD le 8 août. ©MDaviet

L’exceptionnelle Sophie Lavaud honorée au FIFAD

Cinéma – Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) présentera du 5 au 12 août plus de 60 films d’une douzaine de pays. L’alpiniste Sophie Lavaud sera l’invitée d’honneur de cette 54e édition. Elle revient tout juste du Pakistan, où elle a gravi son 14e et dernier 8000 mètres. Née à Lausanne, l’himalayiste est ainsi entrée dans l’histoire, devenant la première Suissesse à avoir accompli cet exploit (ainsi que la première Canadienne et Française, nationalités qu’elle possède également). Elle recevra aux Diablerets le Prix du mérite alpin (me 9 août à la Maison des Congrès).

Comme en 2022, un 2e récipiendaire aura droit à cette distinction, qui sera donc également récernée à Dani Arnold, spécialiste de la vitesse et des ascensions en solitaire. Il a notamment gravi la face nord des Drus en 1h43, celle du Cervin en 1h46 et celle de l’Eiger en 2h28. Ses exploits pourront être admirés dans le film «Jötnar», de Lukas Kusstattscher (me 9 août).

L’alpiniste Sophie Lavaud, invitée d’honneur du FIFAD, sera honorée du Prix du mérite alpin le mercredi 9 août. VANESSA CARDOSO

Autre monument, un film du grand Werner Herzog (85 ans), consacré au couple Katia et Maurice Krafft (qui ont donné leur vie pour les volcans), sera projeté (me 9 août).

Des écrivains comme Blaise Hofmann, Cédric Gras, Etienne Klein, mais également des explorateurs comme Christian Clot, des grimpeurs comme Cédric Lachat ou Benjamin Védrines, ou l’alpiniste Sam Anthamatten seront présents aux Diablerets.

Nouvelle catégorie à la «verticale»

Cette année, le FIFAD a regroupé dans une nouvelle catégorie, intitulée «Verticale», tous les films spécifiquement destinés aux accros de la vitesse et de la performance. Par ailleurs, le festival propose toujours un large éventail de films proches de la nature, du voyage et de l’exploration.

Le réchauffement climatique, mais aussi le rapport au sauvage et l’effondrement de la biodiversité seront au programme, tant il est vrai que les montagnards, au sens large du terme, sont en première ligne pour observer concrètement les effets des bouleversements en cours.

À noter que le FIFAD propose à nouveau des ciné-concerts en création et en première, avec notamment Sara Oswald et Robin Girod, qui mettront en musique des films muets du début du XXe siècle. De multiples autres offres et activités (notamment le bivouac au glacier, les ve 4 et sa 5 août) animeront toute la semaine du festival.

Découvrez ici notre supplément avec le programme complet

du Festival international du film alpin des Diablerets.

Sur le même sujet Abo Portrait de Solveig Sautier Vers les cimes, le hasard des rencontres pour seul guide

Se déhancher dans «la brousse»

Le Bout d’Brousse Festival (ici en 2017). Patrick Martin

Musique – Se dépayser à moindre coût (si ce n’est quelques gouttes de sueur pour rallier le lieu)? C’est possible avec le Bout d’Brousse Festival, niché dans le cadre enchanteur d’une clairière (des Ussillons). Gratuit, comme le camping. Après une première soirée pour boire des verres ce jeudi, au programme: vendredi, le trio de filles de Mamba Bites (punk-rock), The Jamborines (rock), qui ont repris du service l’an dernier après une pause de plus de dix ans, et Am Samstag (grunge/punk); samedi, après un concert pour enfants de la Compagnie Contes joyeux, les Veveysans de Swear I love you et leur pop nourrie des mélodies eighties, suivis de l’italo-disco d’Alan Strani, pour finir avec les Lausannois The Broots, pour se déhancher jusqu’après minuit sur le dance-floor.

Le Cameroun sur la place de l’Europe

Festival – Pour sa 5e édition, le Festival des traditions africaines change son invité d’honneur – cette fois le Cameroun – mais pas sa programmation qui donne envie de tout voir, tout entendre, tout goûter. Les concerts, les cours de cuisine, les démonstrations capillaires, conférences et spectacles s’enchaînent sur quatre jours dans un appel à toutes les cultures à venir découvrir les traditions d’un pays.

Voix soul US à La Sarraz

Le duo Aliose s’est produit lors du dernier Paleo Festival sur la scène Véga. 23 July 2023. EPA/MARTIAL TREZZINI

Musique – Originaire du Michigan (un état qui a vu grandir des icônes de la musique soul comme Aretha Franklin), Tiza Brown sera ce jeudi 3 à La Sarraz. Celle qui a assuré la première partie d’artistes tels que James Brown, Maceo Parker ou Erykah Badu chantera dans les jardins du château, qui accueillent des concerts gratuits en plein air plusieurs jeudis de l’été (apéritif dès 18h, concert dès 20h). Le duo Aliose, qui s’est produit récemment sur la scène Véga du Paléo Festival, jouera quant à lui jeudi 10 août, son concert du 22 juin ayant été reporté pour cause de météo défavorable.

Musique à l’aube

Musique – Comme tous les samedis à 6h du matin, un concert pourra être écouté à l’aube non loin de la Jetée de la Compagnie. Le guitariste brésilien Edwin Correia et la violoncelliste basque Maiana Lavielle interpréteront un répertoire métissé exploitant les possibilités des musiques traditionnelles de leurs terres d’origine. Du forro au chorinho en passant par le fandango, ils partagent le lyrisme et la poésie de leurs cultures avec passion. Concert reporté au lendemain matin en cas de pluie, selon informations dès 19h sur le site internet.

La fête au Rive Jazzy

Musique – À Nyon, de jeudi à dimanche, c’est «Village de fête» dans le cadre du festival Rive Jazzy, qui boucle sa 30e édition. Durant quatre jours, les concerts s’enchaînent. Et pas seulement, puisqu’il y aura de l’humour – avec une carte blanche à Charles Nouveau (je 21h) – des parades en ville, une croisière musicale et des jam-sessions. Quelques artistes à l’affiche? L’Eliane Amherd Trio (je), la Suite Wilson pour du swing des années 30 (ve et di), le Swiss TriBe, créé en hommage à Sidney Bechet (ve et di), Nicole Rochelle & The Fats Boys (ve et di) ou encore le Matthieu Boré 4tet (ve et di). Samedi, il faudra aussi compter avec le Holy Bounce Orchestra. Et dimanche avec le funk très cool du Sneaky Funk Squad Street Band.

Jazz avant d’observer les étoiles

Musique – Une expérience mêlant concert de jazz et vulgarisation scientifique, suivie d’observations au télescope? C’est possible ce vendredi à l’Observatoire de Lausanne, où feront halte le clarinettiste Paul Marsigny et son sextet. Après un premier album dédié au fonctionnement des étoiles ou à la vie dans l’univers, Paul Marsigny s’intéresse maintenant à certaines des théories les plus folles de la physique et de l’astrophysique. Chaque morceau est présenté avec des éléments de vulgarisation scientifique. Le groupe joue, explique et raconte les mystères de l’univers à travers une conférence musicale, et des observations au télescope ont lieu à la fin du concert. Gratuit sur inscription.

Les sciences en cases de BD

BDFil (ci-dessus une ancienne édition à l’Espace Romandie) s’invite cet été dans les places et rues de Lausanne avec l’exposition «BD=MC2, les sciences en case». Florian Cella

Expo – BDFIL occupe jusqu’au 24 septembre les places et rues de Lausanne avec «BD=MC2, les sciences en case». Conçue comme un parcours dans la ville, l’expo est destinée tant aux petits qu’aux grands, pour réfléchir collectivement à la place des sciences dans la société. De la cathédrale à Ouchy, en suivant plus ou moins la ligne du M2, la balade se décline en dix chapitres, avec autant d’entrées thématiques, telles que «Comment les scientifiques sont représentés en BD?» ou «Quelles sont les inventions marquantes de la bande dessinées?».

Les films de la semaine en open air Cette semaine à Morges, un éventail de films qui ont été sous le feu des projecteurs. Aussi bien l’héroïne de couleur de «La petite sirène» (sa 5) que le dernier Steven Spielberg, «The Fabelmans» (di 6). Ou encore «Interdit aux chiens et aux Italiens» (lu 7), «Barbie» (ma 8) et «Gran Turismo» (me 9). Lire également notre article sur le sujet ici.

Morges, cour intérieure du château, jusqu’au 3 sept. Infos: www.morgesopenair.ch Voici les dix derniers jours pour profiter des films sur la place Scanavin à Vevey! Parmi les longs métrages à découvrir, notamment «Super Mario Bros: le film» (ve 4), «En eaux troubles» (sa 5) ou «Élémentaire» (je 10).

Vevey, place Scanavin, jusqu’au 12 août. Infos: www.cinerive.com/OpenAir2023 Contrairement à Morges mais comme à Vevey, les dernières séances approchent pour l’open air d’Yverdon. Au programme, «Simone Veil, le voyage du siècle» (je 3), «Élémentaire» (ve 4) et un film surprise (di 6). Une journée spéciale est de plus prévue le samedi 5: «Le Seigneur des anneaux, le retour du roi» sera projeté le soir à l’open air, tandis que les deux premiers volets de la saga pourront être vus le même jour au cinéma Bel-Air, à 11h et 15h30. Pour les personnes absentes ce jour-là mais désireuses de vivre cette trilogie sur une seule et même journée, ils pourront se rattraper le samedi 19 août à Morges, dans une formule similaire!

Yverdon, Château, jusqu’au 6 août. Infos: www.yverdonopenair.ch Rires en vue à l’open air de Rolle, avec les projections du classique «Mes meilleurs copains» (di 6), «Le sens de la fête» (ma 8) ou «Hopper et le hamster» (me 9). Mais également action avec «Spider-Man: No Way Home» (ve 4) ou «Bullet Train» (je 10).

Rolle, Château, jusqu’au 17 août. Infos: www.rolle-openair.ch

Garden-Parties à l’Élysée

Festival – Pour cet avant-dernier des cinq week-ends des Garden-Parties de Lausanne, ateliers, balades, musique, théâtre ou encore cinéma sont à nouveau au programme, mais cette fois au parc de l’Élysée. À ne pas manquer côté musique, Esteban Lattion (ve 4 à 20h45), promis comme un «Woodkid unplugged», ou encore Barrio Colette (sa 5 à 23h) et Elio Ricca (sa 5 à 21h). Une fresque commune pourra être réalisée avec l’artiste Relovn (ve 4 à 17h) tandis que Serge Badoz rejouera seul les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du chef-d’œuvre de Sergio Leone, «Le bon, la brute et le truand» (ve 4 à 19h45). D’une balade le long des graffitis (sa 5 à 16h30) à un concert de harpe accompagné d’un manipulateur de cordes (ve 4 à 18h), il y en aura pour tous les goûts.

À Aigle, une expo pour toutes

Arts visuels – La belle idée! Pour ses cinq ans, l’Espace Graffenried à Aigle a fait le choix de revenir sur ses pas dans une rétrospective des expositions qui ont fait vivre ses murs et vibrer le public. Intitulée «Vertiges et vestiges», elle a encore une autre particularité: elle est articulée autour des œuvres appartenant à la collection de la Ville d’Aigle, laquelle s’enrichit au fur et à mesure des présentations d’artistes contemporains au rez-de-chaussée (en ce moment Aline Fournier et son travail photographique, également montré à Bex&Arts). Réfléchi à partir des différentes sensations que procure le paysage, entre admiration et tension, le parcours incite à voir les œuvres différemment, dont celles de la star locale, Frédéric Rouge.

Le souffle chez Mozart et Beethoven

Classique – Réunis pour la première fois au Festival des Haudères, Christian Chamorel au piano et les souffleurs du Basilea Wind Quintet interprètent deux grands classiques pour cette formation, les quintettes pour piano et vents de Mozart et Beethoven, mais aussi la déchirante «Fantaisie en ut mineur», de Mozart, pour piano seul. Le petit festival dure jusqu’à dimanche.

Danses et mélodies de l’Est

Classique – Brahms est à l’honneur à Champéry cet été, et ce vendredi soir, il est en excellente compagnie avec Dvorák. Quatre chanteurs bien connus – Odile Heimburger, Carine Séchaye, Maxence Billiemaz, Stephan Imboden –, accompagnés par le duo de pianistes Dana Ciocarlie et Christiane Baume-Sanglard et la harpiste Laudine Dard, parcourent les délicieux Liebeslieder-Walzer, des mélodies et des airs d’opéra, agrémentés des «Danses hongroises» de l’un et des «Danses slaves» de l’autre.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.