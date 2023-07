Des idées pour le week-end – Cette semaine, il n’y a pas que Paléo pour occuper vos soirées Des films en plein air, des danses latines, quelques expos et des concerts. Notre sélection de rendez-vous culturels ou familiaux pour cette fin de semaine. Gérald Cordonier Boris Senff Florence Millioud

Face au succès de la première édition, l’an dernier, le Festival international du film de Locarno s’invite à nouveau sur l’esplanade de Plateforme 10, à Lausanne. KEYSTONE

Ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie annoncées pour samedi qui doivent effrayer les amateurs de bons ou gros films. Tous les soirs et aux quatre coins du canton, plusieurs cinémas sont déjà passés en mode open air.

Locarno à Plateforme 10 – Imaginez-vous sur l’esplanade de Plateforme 10, bien calé dans votre transat et casque sur les oreilles! Quand Locarno décide de s’inviter à Lausanne et d’y souffler un petit air de Piazza Grande, le pôle muséal se transforme en salle à ciel ouvert et la façade du bâtiment dessiné par les architectes portugais Aires Mateus en écran géant immaculé. Tous les soirs de la semaine jusqu’à dimanche, une programmation concoctée par le festival tessinois attend le public.

À l’affiche? Mercredi: «Lola», un film de science-fiction britannique qui raconte comment deux Anglaises, en 1941, ont réussi à capter des émissions futures, alors que ni le punk ni la 2e Guerre mondiale n’avaient encore sévi. Jeudi: «Last Dance», le prix du public, Locarno 2022, avec François Berléand dans le rôle d’un veuf envahi par sa famille et qui s’initie à la danse contemporaine. Vendredi: «Belle» du maître du cinéma d’animation japonais, Mamoru Hosoda. Il reste aussi des places pour dimanche et le chef-d’œuvre du Suisse Daniel Schmid, «The Written Face» projeté en copie restaurée.

Un film à voir au parc de Milan, à Lausanne.

Les Toiles du Milan, Lausanne – Au parc de Milan, de samedi à lundi, et au Jardin Botanique, du 25 au 27 juillet, c’est dans une ambiance de verdure que le plus sympathique des open air lausannois s’installe pour cinq soirs de projection. Pour sa 7e édition, le rendez-vous annonce «Marcel», petit bijou d’animation à voir samedi à 21 h 45. Un inédit, dimanche, avec «Youssef Salem a du succès», Ramzy Bedia et Noémie Lvovsky. À suivre: le thriller social «À plein temps» avec Laure Calamy (lu), un double programme pour la soirée de mardi avec «Beyond the Infinite Two Minutes» et «Lola» (lire ci-dessus) puis, enfin, le drame fantastique «The Cow Who Sang a Song Into the Future», mercredi.

Cinéma d’Afrique, Lausanne – Dans le cadre des Garden-Parties lausannoises, le Festival Cinéma d’Afrique joue les préliminaires, samedi au parc de l’Hermitage, avec la projection du film ghanéen «Keteke» de Peter Sedufia. L’histoire? Un couple, pour avoir raté le seul moyen de locomotion disponible dans sa bourgade, qui est le train, va vivre un chemin de croix pour mettre au monde son premier bébé. Tous les week-ends jusqu’au 12 août, la manifestation lausannoise met à son affiche un film en plein air.

«Barbie», l’événement de la semaine, est projeté dans plusieurs cinémas open air du canton.

Les grands open airs, ailleurs dans le canton – À Lausanne, quand le cinéma s’installe au clair de lune, l’ambiance est souvent intime, avec une programmation qui ose sortir des sentiers battus. Mais pour vivre une expérience totale de cinéma sur grand écran, pour s’offrir une séance de rattrapage, découvrir l’un des grands succès des mois passés, un classique du septième art ou – c’est de saison – un blockbuster de l’été, foncez à Yverdon, Vevey, Rolle ou Morges.

Tous les jours et quasi tout l’été – attention à bien surveiller les soirs de relâche – on y projette des films grand public, à voir en famille ou entre amis. Avec parfois quelques avant-premières ou soirées événementielles.

Du côté d’Yverdon, on peut voir entre autres la ressortie d’« Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ».

Notre sélection pour cette fin de semaine: «Simone Veil, le voyage du siècle» (je) ou «Elvis» (di) dans la cour du château de Morges, «Hot Fuzz» (ve) et «Barbie» (sa) sur la place Scanavin à Vevey, «Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre» (je) et le dernier volet de «Mission: impossible» dans la cour intérieure du château d’Yverdon et, pour finir du côté du Château de Rolle, «Call me by your name» (je) ou «L’aile ou la cuisse» (di).

Mais encore… – Sortez vos agendas! Ici ou là, d’autres projections au grand air sont prévues d’ici à la fin de l’été. Pour s’offrir une soirée de ciné drive-in, direction Cossonay et le site du TCS. Du 10 au 12 août le Centre de mobilité accueille les amateurs de toile à bord de leur véhicule! (Infos et programme: www.tcs.ch).

À Lausanne, Les Bobines de Valency fêtent leurs 10 ans avec une édition tournée vers la danse. À l’affiche le 11 août, «Billy Elliott» et, le 18 août, «Last dance», projection précédée d’un choréoké. (Infos: www.lesbobinesdevalency.com)

Louise Knobil sur tous les fronts

Louise Knobil, «Or not Knobil» comme le prétend son dernier mini-album, se produit aux premières lueurs de l’aube, samedi 22 juillet à Lausanne. DR/Thelonica

Entre jazz et chanson bleue, la Lausannoise Louise Knobil se fraye un chemin papillonnant. Son EP «Or Not Knobil» sorti en mars 2023 chez Hout Records dévoilait un talent malicieux qui s’exprime aussi bien en anglais qu’en français, mais toujours sur des pistes musicales fraîches et inventives, dansant sur un swing ludique ou s’étirant langoureusement sur des ballades acidulées. La contrebassiste et chanteuse entame une semaine chargée en émotions puisqu’on la retrouve ce jeudi à Paléo, sur le site de la HES-SO, avant de se lever très tôt le samedi 22 juillet pour donner, à 6 h du matin, en compagnie de la clarinettiste Chloé Marsigny, un des concerts à l’aube de l’association Thelonica à Lausanne, entre la Jetée de la Compagnie & Le Minimum. Le même jour, on la retrouve à Musical’été – à Annemasse en France. Plus proche de nous, la musicienne revient le 29 juillet à la buvette d’Yverdon La Dérivée. BSE

Concerts et ambiances estivales

Le groupe In The Spirit assure l’animation musicale du côté de Villeneuve, ce vendredi. DR

Musique – L’été venu, de nombreuses communes imaginent une programmation culturelle et souvent gratuite pour animer les chaudes soirées. Vendredi du côté de Vevey, le quai Perdonnet accueille le jazz-rock du groupe Go4it (19 h). À Villeneuve, la fanfare de rue In the spirit soufflera ses airs de brass-band (19 h). Et à Lutry, place à de la musique irlandaise avec Les Castagniers (20 h). (GCO)

La Sarraz swingue

Musique – Les jeudis du Château de La Sarraz remettent le couvert après une petite interruption liée aux orages (Aliose a ainsi été reporté au 10 août). Ce jeudi 20 juillet, The Waffle Machine Orchestra s’adonne sans réserve à un swing véloce et festif. Apéritif dès 18 h, concert à 20 h. (BSE)

Colombia Vive Festival

Festival Colombia Vive. Pedro Guttiérez

Culture du monde – Pendant trois jours, la Colombie met ses habits de fête à Lausanne à l’enseigne du Colombia Vive Festival. Au Théâtre de Verdure du Casino de Montbenon se succèdent les animations et les concerts avec la possibilité de danser et de se restaurer. Le vendredi 21 juillet, estampillé «Amazonia sensual», présente, entre autres, le rock métis de Doctor Krapula ou le DJ Bossingwa. Le samedi 22 juillet s’affiche «Lausanne Latino» et verse dans le merengue avec Juan Manuel tandis que le dimanche 23 juillet claironne la «Fiesta Nacional» - trois jours après la vraie - en compagnie du Grupo Vallenato NG, de l’Orquesta Ginebra Salsa et de DJ Chivi. Chevere! (BSE)

Le parc de l’Hermitage pris d’assaut

Le groupe The Two est en concert du côté de l’Hermitage, ce week-end. 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

Festival – Les Garden-parties lausannoises font halte du côté de la Fondation de l’Hermitage, ce week-end. Dès 17 h, vendredi, et dès 15 h, samedi, place à une ribambelle d’animations pour petits et grands. Quelques moments à ne pas manquer, vendredi: la performance de live painting par l’artiste lausannois de street art CRBZ (18 h – 21 h), «Deux secondes» par la compagnie de théâtre de rue Petit Monsieur (18 h), les concerts du trio de jazz Podjama (18 h 45) ou des The Two (20 h 45). Samedi, il y aura des balades en mode «surprise» (15 h), street art (16 h 30) ou «chasse au trésor» (dès 15 h). Côté théâtre, la Compagnie Sept Fois la Langue présente l’acrobatique «Houl». Et plusieurs concerts promettent du jazz, du rock’n’roll et une rencontre plus orientale avec Anouar Kaddour Chérif & friends. (GCO)

Ambiance musicale à l’église de Rougemont

Classique – Dans le cadre du Gstaad Menhuin Festival et à l’invitation du pianiste Francesco Piemontesi, l’église de Rougemont accueille le violoniste américain Alexi Kenney pour une interprétation d’œuvres de Johann Sebastian Bach, en dialogue avec des pièces contemporaines. À découvrir également, le violoncelliste allemand Daniel Müller-Schott qui va raviver la fascination pour un instrument éphémère, l’arpeggione (ou guitare à cordes). (GCO)

Le bois sculpté en live à Villeneuve

Exposition – La senteur du bois qui prend forme, pour devenir sculpture, vient à l’énoncé de la thématique de la Biennale de sculptures de Villeneuve: «Métamorphose». Pour cette troisième édition, une dizaine d’artistes ont été invités à créer en direct (tous les jours de 9 h à 17 h) et à partager leur lien avec la matière et cet esprit de la sculpture sur bois. Les œuvres resteront exposées sur les quais de Villeneuve jusqu’à fin octobre. (FMI)

