Alain Berset s’exprime – «L’affaire le confirme: je ne suis pas sujet au chantage» Le conseiller fédéral a informé ce mercredi ses collègues de la tentative de chantage qu’il a subie l’an dernier. Florent Quiquerez DÉVELOPPEMENT SUIT

Ministre de la Santé Alain Berset s’est exprimé pour la première fois ce mercredi sur la tentative de chantage qu’il a subie l’an dernier. Keystone

Venu devant les médias pour évoquer la réforme du 2e pilier, Alain Berset a brièvement évoqué ce mercredi la tentative de chantage dont il a fait l’objet l’an dernier par une femme. «Suite aux discussions publiques qui ont eu lieu ces derniers jours, j’ai décidé d’en informer ce matin le Conseil fédéral», a déclaré le ministre de la Santé. Revenant sur la procédure pénale et la condamnation définitive de cette personne, il considère cette affaire comme «classée».

«La condamnation l’a confirmé, je ne suis pas sujet au chantage, a poursuivi le Fribourgeois. La plainte pénale déposée en fait la preuve par l’acte. Cette situation pas eu de conséquence sur mon travail.»

«Le respect de la sphère privée ne devrait pas se limiter aux déclarations et aux discours, mais que ce soit une réalité vécue.» Alain Berset, conseiller fédéral

«Comme il s’agissait d’une affaire privée, il n’était pas nécessaire d’en informer mes collègues. J’ai tenu néanmoins à en parler avec le président de la Confédération de l’époque (ndlr, Ueli Maurer) et avec la cheffe du Département de justice et police (ndlr, Karin Keller-Sutter) au moment du dépôt de la plainte.»

Et Alain Berset de conclure par une réflexion personnelle: «Le cadre privé est important pour nous toutes et tous. C’est bien sûr aussi le cas pour les membres du Conseil fédéral. Je pense dans ce cadre que le respect de la sphère privée ne devrait pas se limiter aux déclarations et aux discours, mais que ce soit une réalité vécue.»

Développement suit.